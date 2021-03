Von Katharina Kausche

Heidelberg. Langfristige Lösungen in Schulen und mehr Transparenz: Das forderten Eltern am Montag bei einer Diskussionsrunde über Zoom von der Stadt Heidelberg. Zum digitalen Austausch hatten Max Kraus und Anja Boto, Elternbeiräte der Mönchhofschule, geladen. Das Thema: Luftfilter für Heidelberger Grundschulen. Mit dabei war auch der Strömungsforscher Eberhard Bodenschatz vom Göttinger Max-Planck-Institut, der seine Alternative zum klassischen Luftfilter vorstellte. 35 Menschen schalteten sich dazu.

Die Luftfilter-Diskussion an den Schulen reißt nicht ab. Im November hatten Eltern an verschiedenen Heidelberger Schulen Initiativen gestartet – sie wollten Luftfiltergeräte spenden. Die Stadt allerdings war zunächst skeptisch, sagte dann selbst Luftfiltergeräte zu. Mehr als 80 davon sind seit Anfang Februar in den Heidelberger Schulen in Betrieb. Das sind nicht genug, um jede Schule auszustatten. Priorität haben Schulen mit Räumen, in denen kaum Luftaustausch möglich ist, oder Klassen, in denen Schüler mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen lernen. Noch immer drängen deshalb die Elternbeiräte auf Lösungen. Denn der Schulbetrieb läuft – zumindest eingeschränkt – seit knapp zwei Wochen wieder.

Ein Ventilator wie in Raucherräumen – das könnte eine günstige Alternative zu bisherigen Luftfilter-Geräten sein. So sieht das zumindest Eberhard Bodenschatz vom Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Mit seinen Kollegen untersucht er unter anderem, wie sich Aerosole ausbreiten. "Einen wirklichen Luftaustausch im Raum erreichen wir weder durch Lüften noch durch die Filtersysteme", sagt der Forscher. "Vielmehr vermischt sich die bisherige mit der Frischluft."

Das Problem: Der Anteil an Frischluft ist oftmals nicht groß genug, die Ansteckungsgefahr im Klassenraum bleibt hoch. Außerdem sei man stark von Wind und Wetter abhängig, so Bodenschatz. "Der Ventilator ist im Prinzip eine technische Lüftung, die schnell ist und bei jedem Wetter funktionieren kann." Der Ventilator leitet die warme Luft aus dem Klassenzimmer nach draußen ab und saugt von dort kalte Luft in den Raum.

Weitere Pluspunkte laut Bodenschatz: Die Geräte sind leise, kostengünstig und einfach einzubauen. "Das System wird statt einer Scheibe in ein Fenster gesetzt, das kann einfach ein Schreiner machen." Die Anlage selbst würde pro Stück etwa 1200 Euro kosten. Die Stadt Göttingen plane bereits, dieses System in den städtischen Schulen einzusetzen, so Bodenschatz. Noch sei das allerdings ein Prototyp, gab Stephan Brühl vom städtischen Schulamt, der auch zur Diskussionsrunde eingeladen war, zu bedenken. "Ich fand den Vortrag von Herrn Bodenschatz sehr interessant und werde die Idee gerne an unser Hochbauamt weitertragen", sagte er. Natürlich gebe es viele Kleinigkeiten zu bedenken, allein die unterschiedlichen Fenstergrößen an den Grundschulen würden Planung und Einbau erschweren.

"Was hindert uns daran, diese Geräte einzubauen?", fragte German Herman, einer der Teilnehmer. "Die perfekte Lösung gibt es nicht, warum nutzen wir nicht die gute, die bereits existiert?" Andrea Dittmar, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, bat Brühl außerdem um Transparenz: "Die Schulen und wir Elternbeiräte bekommen sehr viele Fragen zugesendet", sagte sie. "Es ist uns wichtig, dass Informationen mit uns geteilt werden und klar ist, was funktionieren kann und was nicht." Dafür müsse man mit verschiedenen Stellen zusammenarbeiten – der Schule, den Schülervertretern, der Stadt – und sich auch extern Hilfe von Experten suchen.