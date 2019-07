Partyvolk in der Altstadt: Was am frühen Abend noch kein Problem ist, stört nachts einige Anwohner. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Bemühungen für eine außergerichtliche Einigung sind gescheitert. Nun befasst sich das Verwaltungsgericht Karlsruhe mit dem nächtlichen Lärm in der Altstadt und den Sperrzeiten für Gaststätten. Bereits am morgigen Mittwoch, 31. Juli, findet die mündliche Verhandlung statt. Die Klägergemeinschaft besteht aus 31 Altstädtern. Sie wollen, dass das Gericht neue Kneipenöffnungszeiten festlegt, wonach die Lokale werktags bereits um Mitternacht und am Wochenende um 1 Uhr schließen müssten (siehe Hintergrund). Die Karlsruher Richter haben die Sitzung nach Mannheim in das Gebäude des Verwaltungsgerichtshofs verlegt.

Noch im Dezember hatte Bürgermeister Wolfgang Erichson bei einer Sitzung des Runden Tischs Altstadt betont, dass er die "Kläger klaglos stellen" wolle. Er hatte ein Mediationsverfahren und einen Arbeitskreis vorgeschlagen, dem sich die Anwohner und die Altstadt-Wirte stellen sollten. Auch die Polizei und die städtischen Behörden sollten mit am Tisch sitzen. Von einer Selbstverpflichtung der Wirte war ebenso die Rede wie von einer Aufklärungskampagne für Nachtschwärmer. Doch die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" und der Verein Alt-Heidelberg schlugen das Gesprächsangebot aus. Sie verwiesen auf die damals schon anhängige Klage beim Verwaltungsgericht.

Hintergrund
> Mit der Normerlassklage will die Klägergemeinschaft aus 31 Anwohnern erreichen, dass das Verwaltungsgericht eine neue Sperrzeitsatzung für die Kernaltstadt festsetzt: Die Kneipen sollen werktags um Mitternacht und am Wochenende um 1 Uhr schließen.
> Das Urteil wird den Klägern und Beklagten in den meisten Fällen schriftlich zugestellt. Eine Berufung zum Verwaltungsgerichtshof ist möglich.
> Die aktuelle Sperrzeitsatzung sieht vor, dass die Wirte ihre Lokale in den Nächten auf Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 1 Uhr, in der Nacht auf Freitag bis 3 Uhr und am Wochenende bis 4 Uhr öffnen dürfen.
> Die letzte Gerichtsverhandlung hat die Stadt Heidelberg verloren, ein entsprechender Normkontrollantrag von drei Anwohnern war im Frühjahr letzten Jahres erfolgreich. Der Verwaltungsgerichtshof hatte die damalige Sperrzeitsatzung für unwirksam erklärt, weil sie das Recht auf Nachtruhe der Anwohner verletze. Damals begann die Sperrzeit in den Nächten auf Freitag, Samstag und Sonntag erst um 4 Uhr. hob

Nachdem bereits die alte Sperrzeitsatzung für die Kernaltstadt im Frühjahr 2018 vom Verwaltungsgerichtshof gekippt worden war, hatte der Gemeinderat im Juni wieder recht liberale Kneipenöffnungszeiten beschlossen. Stattdessen sollten andere lärmmindernde Maßnahmen für nächtliche Ruhe sorgen. Umgesetzt wurde aber nur eine: die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). "Im Jahr 2018 waren durchschnittlich 3,33 Mitarbeiter des KOD zur Nachtzeit im Einsatz, im Jahr 2019 waren es 4,26", schreibt ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Die Mitarbeiter hätten in diesem Jahr bereits 95 Mal Lärm gemessen, die Werte seien nicht höher ausgefallen als im Vorjahr. "Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die Lärmproblematik etwas verringert hat", so der Stadtsprecher.

Aus den anderen lärmmindernden Maßnahmen, die der Gemeinderat beschloss, wurde nichts. Es gibt weder einen Lärmbeauftragten noch Bildschirme in den Kneipen, die die Abfahrt der Nachtbusse anzeigen. Dies liegt laut Stadt auch daran, dass die Projektgruppe von Anwohnern und Wirten nicht zustande kam. Dort hätte man sich auf Details einigen sollen.

Die Kläger selbst haben sich dazu entschlossen, im Vorfeld der mündlichen Verhandlung keine Stellungnahme mehr abzugeben, teilt deren Rechtsanwalt Werner Finger mit. Ein Urteil wird am Mittwoch noch nicht erwartet.

Info: Die Verhandlung findet am Mittwoch, 31. Juli, um 13 Uhr im Saal III des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim, Schubertstraße 11, statt.