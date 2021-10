Matias Pilet trat mit seinem Ein-Mann-Stück „La Fuite“ im Rahmen der Französischen Woche in der Hebelhalle auf. Das Genre des „Nouveau-Cirque-Theaters“ ist in Frankreich beliebt, in Deutschland aber noch nicht so bekannt. Foto: Philipp Rothe

Von Lea Jaeger

Heidelberg. Wie fühlt es sich an, auf der Flucht zu sein, auf der Suche nach Freiheit? Und wie entkommt man verzwickten Situationen? All das zeigte das Theaterstück "La Fuite", welches Akrobatik, Pantomime und Slapstick vereinte. Der Protagonist, gespielt von Matias Pilet, zeigte bei der Vorführung in der Hebelhalle Durchhaltevermögen in den herausforderndsten Situationen und wand sich mit Anmut und Geschick aus den Schwierigkeiten, die der Weg mit sich brachte.

Am Sonntag fanden die letzten beiden von insgesamt 43 Veranstaltungen der Französischen Woche statt. Und obwohl das Wetter schön war, kamen doch viele Besucher zum Ausklang des Festivals: Allein 75 Menschen sahen sich das "Nouveau-Cirque-Stück" an.

Als Zuschauer konnte man sich sofort in den jungen Mann einfühlen – zum Beispiel, wenn er versuchte, sich mit akrobatischem Geschick in sein Zelt zu retten und somit vor Wind und Wetter zu schützen. Doch nicht nur Gewitter, Stürme und Regen forderten ihn heraus. So begab er sich in einen Kampf mit einem Hund und sah sich mit der schwierigen Überquerung einer Grenze konfrontiert. Gegen Ende hatte er mit seiner eigenen Erschöpfung zu kämpfen; er rappelte sich aber immer wieder auf.

Der Schauspieler schaffte es, ohne Worte, nur mit Mimik und akrobatischen Künsten zu zeigen, wie es ist, immer wieder neue Herausforderungen zu meistern. Die Komödie erweckte zeitgleich Lacher und Mitleid, denn sobald der Hauptdarsteller ein Problem löste, kam das nächste um die Ecke.

Es sei ein Stück, das Geschichten erzählt: So fasste Festivalleiterin Erika Mursa die Besonderheit dieser Aufführung zusammen. Im Publikum hinterließ das Theater fröhliche und erstaunte Gesichter. "Originell, wie die Geschichte erzählt wurde", fand Anke Seidel (62). Colin Davalo (24) war etwas skeptisch: "Ich wusste nicht, was ich erwarten konnte und fand es zunächst schwierig zu verstehen, was passiert. Ich war aber beeindruckt von der Performance und dem visuellen Geschehen." Und Karen Lee-Mittelbach (49) begeisterten die Thematik und die Darstellung: "Es war fantastisch. Die verschiedenen Elemente aus Modern Dance und Akrobatik fand ich super sowie das gegenwärtige Thema der Flucht. Ich fand die gesamte Darstellung qualitativ sehr hochwertig."

Zwischen dem Theaterstück und der nachfolgenden Veranstaltung "Contrebrassens – Brassens au féminin" wurden die Gäste mit französischem Wein, Croissants und Brioche versorgt. Mit dem Konzert ging das zehntägige Festival für dieses Jahr dann endgültig zu Ende.

Insgesamt war die Veranstaltung sowie die gesamte Französische Woche ein voller Erfolg. "Außerordentlich positiv", war das Fazit von Festivalleiterin Mursa. Die Leute seien hungrig nach Veranstaltungen und hätten das breite Angebot sehr gut angenommen. Sie zeigte sich sichtlich erleichtert über die gut besuchten Veranstaltungen zu vielen Themen, etwa Geschichte, Film, Kunst und Kulinarik. Die französischsprachige Kultur sei durch eine "breite Sparte von Veranstaltungen abgedeckt worden" und das reize die Leute, so Mursa.

Nur dass das Ein-Mann-Theaterstück am letzten Tag nicht noch mehr Kinder angezogen habe, fand sie schade. "Das Genre, das in Frankreich seit Jahren bekannt ist und dort funktioniert, muss in Deutschland erst noch besser angenommen werden." Die Besucher, die den Weg dorthin gefunden hatten, wirkten jedoch alle sehr zufrieden – so wie auch Erika Mursa.