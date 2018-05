In den Räumen der ehemaligen Feuerwache - hier der Tag der offenen Tür - sind Ateliers, Studios, Proberäume, Büros und ein Café untergebracht. Foto: Sabine Arndt

Heidelberg. (ste) Das Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum "Dezernat 16" in der ehemaligen Feuerwache soll weitere fünf Jahre bestehen bleiben. Der Stadtentwicklung- und Verkehrsausschuss des Gemeinderates hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Verlängerung der Zwischennutzung des Gebäudes einstimmig befürwortet.

Vorher hatte ein Fachbüro aus Dortmund seine Evaluation der Entwicklung des Zentrums vorgestellt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Ziele, die der Gemeinderat 2013 festgelegt hatte, überwiegend erreicht wurden. Unter anderem sollte durch das Dezernat 16 die Wahrnehmung Heidelbergs als kreative Stadt gestärkt werden, die Kreativen stärker an die Stadt gebunden und mehr Neugründungen initiiert werden.

Wenn jetzt noch der Haupt- und Finanzausschuss (8. November) und abschließend der Gemeinderat (16. November) zustimmen, ist die Zukunft des Zentrums gesichert.