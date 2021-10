Heidelberg. (RNZ) Zwei Gemeinderatsfraktionen kritisieren Oberbürgermeister Eckart Würzner für den von ihm am Montag verkündeten Plan, als Reaktion auf den neuen Party-Hotspot an der Alten Brücke ein Alkoholverkaufsverbot in Teilen der Altstadt zu erlassen. "Verbote sind keine Dauer-Lösung", schreiben die Grünen in einer Presseerklärung. Das Problem habe zwei Ursachen: Erstens habe die Stadt seit Jahren viel zu wenig für nicht-kommerzielle Räume für junge Menschen getan.

Zweitens sei der Treffpunkt an der Alten Brücke entstanden, nachdem im Sommer die Neckarwiese gesperrt wurde. "Dem Oberbürgermeister fallen zur Situation auf der Alten Brücke nur Verbote ein, die das Problem höchstens ein weiteres Mal verschieben werden", sagt Stadträtin Marilena Geugjes. "Eine wirksame Sicherheitspolitik würde bedeuten, dass die Stadt ihrer Verantwortung als Ordnungsbehörde für Gefahrenabwehr nachkommt und Präventivmaßnahmen vor Ort vornimmt." Es brauche einerseits ein niederschwelliges, deeskalierendes Ansprechen der Jugendlichen durch Streetworker – und zugleich weitere nicht-kommerzielle und zum Teil wetterunabhängige Treffpunkte für junge Menschen.

Die Fraktion "Die Linke" schreibt: "Der Versuch, mittels eines Alkoholverkaufsverbots die jungen Menschen aus der Altstadt zu drängen, ist nicht nur juristisch fragwürdig, er spricht auch Bände über die Einstellung des Oberbürgermeisters zum öffentlichen Raum." So ein Verbot führe lediglich dazu, dass die Feiernden sich einen anderen Platz suchen. Weiter heißt es: "Hier rächt sich, dass die Stadt jahrelang dem Clubsterben tatenlos zugeschaut hat und eigentlich keinen Plan hat, was Jugendliche kulturell benötigen."

Update: Dienstag, 26. Oktober 2021, 21.25 Uhr

Warum die Stadt ein Alkoholverkaufs-Verbot in Teilen der Altstadt plant

Von Anica Edinger

Heidelberg. Immer wieder ärgerten sich Anwohner der Alten Brücke in den vergangenen Wochen über dort feiernde Jugendliche. Jetzt reagiert die Stadt auf die zahlreichen Beschwerden – und will durchgreifen. Oberbürgermeister Eckart Würzner kündigte bei einer Pressekonferenz am Montag ein örtlich beschränktes Alkoholverkaufsverbot an. Demnach solle unterbunden werden, dass etwa sogenannte Spätis spät nachts noch Alkohol verkaufen. Ab wann und wo genau das Verbot gelten soll, blieb am Montag aber noch offen.

Klar ist für Würzner: "Das große Problem ist das Thema Alkoholkonsum, nicht die Ansammlung." Während man viele Jugendliche am frühen Abend noch gut ansprechen könne, schlage das zu späterer Stunde schlagartig um. Die Jugendlichen seien zu laut, reagierten nicht mehr auf die Polizei oder den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD). "Es werden Grenzen überschritten", so Würzner. Schon sieben Mal hätten der KOD und die Polizei die Alte Brücke deshalb in den vergangenen Monaten räumen müssen. Er habe ja Verständnis dafür, dass Jugendliche nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre den Drang hätten, sich zu treffen und zu feiern. "Aber die aktuelle Situation ist so aus unserer Sicht nicht mehr zu handhaben", sagt Würzner. Deshalb müsse man nun reagieren – und "eine klare Linie aufzeigen".

Die Stadt bereite derzeit die entsprechenden rechtlichen Bedingungen vor, um das Alkoholverkaufsverbot durchzusetzen. Denn so einfach ist das nicht. "Wir müssen es sehr gut begründen", sagt Würzner. In Baden-Württemberg gab es seit 2010 ein begrenztes Alkoholverkaufsverbot in Ladengeschäften zwischen 22 und 5 Uhr. Die grün-schwarze Landesregierung hob es 2017 allerdings wieder auf. Aus Sicht Würzners keine gute Entscheidung. Denn das habe dazu geführt, dass manche Läden sich nun ausschließlich darauf beschränkten, nachts hochprozentigen Alkohol an die Leute zu bringen. "Es ärgert mich, dass es solche Verkaufsstände gibt", so Würzner.

Zusätzlich zum Alkoholverkaufsverbot will die Stadt sogenannte Ghettoblaster – laute Musikabspielgeräte – von bestimmten Orten verbannen. Damit hat die Stadt bereits Erfahrungen: Im Rahmen der letzten Aktualisierung der Neckarvorlandsatzung wurden Musikboxen am Neuenheimer Neckarufer ab 23 Uhr verboten. Auch dort beschwerten sich den Sommer über immer wieder Anwohner, dass es zu laut auf der Wiese sei. Die Situation hatte sich beruhigt, als das "Feierbad 21" auf dem ehemaligen Gelände des Schwimmbadclubs eröffnet wurde. Dort feierten an sechs Wochenenden rund 10 000 Jugendliche. Eine Art "Feierbad" 2.0 für den Winter aus dem Boden zu stampfen, sei aber nicht so einfach, sagte Würzner am Montag. Zudem müsse man jetzt auch die bestehenden Veranstaltungshäuser mit einbeziehen, um attraktive Angebote zum Feiern für junge Leute zu schaffen. Mit der Halle 02 oder dem Karlstorbahnhof sei man da beispielsweise in gutem Kontakt.

Würzner kündigte außerdem eine Awareness-Kampagne an, die derzeit von den Nachtbürgermeistern Jimmy Kneipp und Daniel Adler ins Leben gerufen werde. Dabei gehe es darum, die Jugendlichen für ein friedliches Miteinander zu sensibilisieren und das Bewusstsein auch für die Interessen der Anwohner zu schärfen. Mit einer App wolle man außerdem Feierangebote für Jugendliche auflisten – "damit diese leichter zu finden sind", so Würzner

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 21.25 Uhr