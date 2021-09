Heidelberg. (jola/pne) Umweltaktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben am Dienstagabend mehrmals die Sofienstraße blockiert. Laut Polizeiangaben nahmen 32 Personen an der angemeldeten Demonstration teil, die um 18 Uhr begann und um 19 Uhr endete. Acht mal stellten sich die Männer und Frauen während einer Grünphase der Ampel auf Höhe der Fußgängerzone auf die Sofienstraße und hielten Transparente wie "Entschuldigen Sie die Störung, das ist ein Notfall", "Kohle ist so 19. Jahrhundert" und "Gemeinsam das Ruder rumreißen" in die Höhe. Wie die Polizei auf RNZ-Nachfrage mitteilte, hat ein Autofahrer ein Plakat der Demonstranten gestohlen. Die Beamten hätten es aber zurückholen können.

Insgesamt blockierten die Demonstranten acht Mal die Straße. "Für acht Jahre Große Koalition, die sich gegen Klimaschutzgesetze gesperrt hat", erklärte ein 24-jähriger Student und Mitglied von XR. Bereits am Freitag hatten die Umweltaktivisten auf diese Weise protestiert. Sie riefen wiederholt dazu auf, am 26. September "für das Klima" wählen zu gehen.