Heidelberg. (kaf/juf) Etwa 20 Klimaaktivisten haben am Freitagvormittag die Firmenzentrale von HeidelbergCement in der Berliner Straße im Stadtteil Neuenheim besetzt. Wie die Polizei bestätigt, läuft dort derzeit ein Einsatz. Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Insgesamt ist die Lage laut einem Polizeisprecher ruhig. Ein Augenzeuge berichtet, die Aktivisten hätten das Vordach und den Eingangsbereich der Firmenzentrale besetzt. Vor dem Eingang halten sich 12 Aktivisten auf, im weiteren Umfeld befinden sich noch weitere Klimaaktivisten auf dem Gelände von HeidelbergCement. Einige der Besetzer haben ihre Füße in kleinen Kartons einbetoniert. Nach RNZ-Informationen will die Polizei die Besetzung noch vor Mittag beenden.

Unterdessen ist für Freitagabend eine Fahrraddemonstration von Klimaaktivisten von Fridays for Future durch die Heidelberger Innenstadt geplant. Gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) wollen sie für eine klimagerechte Verkehrspolitik demonstrieren. Auf der Nackarwiese sollen Forderungen für das Jahr 2020 an den Heidelberger Gemeinderat überreicht werden. Gefordert wird unter anderem die Einrichtung eines Zukunftsbeirats mit unter-25-Jährigen aus jedem Stadtteil und drei Experten. Zudem verlangen die Aktivisten den massiven Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs und der Rad-Infrastruktur bis 2025 und sie fordern eine Geothermie- und Sanierungs-Offensive.

Update: Freitag, 7. August 2020, 11.42 Uhr