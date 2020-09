Heidelberg-Kirchheim. (pri/mare) Unbekannte haben am Sonntagmorgen für einen hohen Sachschaden an dem Neubau des GGH-Großprojekt "Im Höllenstein" gesorgt. Gegen 7 Uhr wurde ersten Informationen zufolge die Feuerwehr zu einem Brand in den Birkenweg alarmiert. Dort brannte Dämmmaterial vor dem Neubau.

Der Brand konnte von den Einsatzkräften schnell gelöscht werden. Allerdings wurde bei dem Feuer unter anderem die Hausfassade beschädigt. Im Zuge der Löscharbeiten wurden weitere Schäden festgestellt. Wasserhähne sollen im Gebäude aufgedreht worden sein und auch ein Feuerlöscher wurde offenbar ausgelöst. Die Polizei war mit mehrere Streifen vor Ort, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Schätzungen soll sich der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro belaufen. Das Großprojekt der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg steht kurz vor der Fertigstellung.