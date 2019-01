Heidelberg. (RNZ) Die Ursache war wohl ein technischer Defekt: Bei einem Brand im Landesankunftszentrum für Flüchtlinge in Patrick Henry Village (PHV) am Samstagmittag mussten die Bewohner eines zweistöckigen Gebäudes evakuiert werden. Das Feuer brach gegen 12.40 Uhr in einem Badezimmer im ersten Stock aus und breitete sich in der Zwischendecke bis zum Dach aus.

Alle 50 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Inneren des Hauses befanden, konnten evakuiert werden. Lediglich eine Person wurde leicht verletzt: Der Mitarbeiter eines im Ankunftszentrum tätigen Dienstleistungsunternehmens verletzte sich bei ersten Löschversuchen leicht am Finger. Um des Brandes Herr werden zu können, mussten die Feuerwehrleute Teile der Zimmerdecke sowie einige Dachziegel entfernen. Insgesamt dauerte der Einsatz bis 18 Uhr. Die Bewohner mussten in einem anderen Gebäude untergebracht werden, da das Haus nach dem Brand und den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar war. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein technischer Defekt an der Lüftungsanlage des Gebäudes verantwortlich für den Ausbruch des Feuers.