Zuletzt war der Eingang zum „Gloria“-Kino noch geschlossen, in den Schaukästen waren Fotos der langjährigen Geschäftsführerin Inge Mauerer-Klesel zu sehen. Am 11. Juli wird ihrer hier noch einmal mit einer Sondervorführung gedacht. Foto: Hentschel

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Acht Monate hatten sie geschlossen, an diesem Donnerstag werden die Kinos "Gloria & Gloriette" und "Kamera" erstmals in diesem Jahr wieder ihre Türen für Publikum öffnen. Die Vorfreude bei Jutta Freimuth, ihren Kolleginnen und Kollegen ist allerdings gedämpft. Zu groß sind noch immer die Trauer und der Schmerz nach dem Tod ihrer Chefin Inge Mauerer-Klesel, die am 8. Juni im Alter von 75 Jahren plötzlich und unerwartet verstarb.

Im Telefongespräch mit der RNZ am Montagnachmittag kämpft Freimuth kurzzeitig mit den Tränen. "Wir sind alle noch immer geschockt", sagt sie. Die 53-Jährige und Mauerer-Klesel kannten sich lange und gut. Im Frühjahr 1996 begann Freimuth als Studentin, Karten an der Kasse des "Gloria"-Kinos zu verkaufen, bald darauf wechselte sie in die Verwaltung und arbeitete eng mit der Geschäftsführerin zusammen. Den Kino-Neustart nach dem Lockdown wollten sie eigentlich gemeinsam feiern. "Sie hatte sich sehr darauf gefreut", sagt Freimuth. Mauerer-Klesel, die das "Gloria" in der Hauptstraße knapp vier Jahrzehnte geführt hatte, habe in den Wochen vor ihrem Tod noch am kommenden Kino-Programm mitgearbeitet. Dass sie die Wiedereröffnung nun nicht mehr miterlebe, sei "besonders tragisch", sagt Freimuth. "Sie hatte fest im Blick, wieder Filme zeigen zu können."

Hintergrund Kinostart "viel zu früh" Nicht nur die Programmkinos "Gloria & Gloriette" und "Kamera" öffnen am 1. Juli wieder, auch der "Luxor-Filmpalast" in der Bahnstadt zeigt ab diesem Tag erneut Filme. Für Jochen Englert kommt der Termin aber eigentlich "viel zu früh". "Wir sind eine Art Testballon", sagt der Betreiber des Großkinos. Er ist unzufrieden, dass seine Gäste [+] Lesen Sie mehr Kinostart "viel zu früh" Nicht nur die Programmkinos "Gloria & Gloriette" und "Kamera" öffnen am 1. Juli wieder, auch der "Luxor-Filmpalast" in der Bahnstadt zeigt ab diesem Tag erneut Filme. Für Jochen Englert kommt der Termin aber eigentlich "viel zu früh". "Wir sind eine Art Testballon", sagt der Betreiber des Großkinos. Er ist unzufrieden, dass seine Gäste nach neuer Corona-Verordnung des Landes auch während der Vorführung am Sitzplatz Maske tragen müssen. "Die Menschen haben doch keine Lust, eineinhalb bis drei Stunden mit Maske im Kino zu sitzen", sagt er. Zudem gehe dadurch abhanden, was für ihn und für alle Gäste zu einem echten Kinoerlebnis dazu gehöre: das Essen und Trinken. Für Englert kann dies kein Dauerzustand sein. Er fordert: "Wir brauchen andere Lösungen." Wie auch die Programmkinos will Englert seine Kinosäle für eine Auslastung von bis zu 60 Prozent für Geimpfte, Getestete und Genesene öffnen. Ginge es nach ihm, würde er aber mehr Eintrittskarten verkaufen: Das Kino habe neueste Abluftanlagen und ein ausgereiftes Hygienekonzept, sagt er. Ihm stößt sauer auf, dass in diesen Zeiten mit zweierlei Maß gemessen werde: Während bei der Fußball-Europameisterschaft Tausende Menschen dicht gedrängt im Stadion säßen und feierten, seien die hiesigen Auflagen für die Kinos zu hart. Der Betreiber hofft, dass Neustarts wie "Black Widow" und "Fast & Furious 9" in den nächsten Wochen "zumindest ein bisschen Geld" einspielen. Gleichzeitig treibt ihn die Sorge um, dass die Öffnung nur von kurzer Dauer sein könnte. "Breitet sich die Delta-Variante des Virus auch bei uns so aus wie in England, können wir im Herbst vermutlich wieder dichtmachen." Deswegen jetzt schon die Arbeit einstellen, will Englert aber natürlich nicht. "Ich bin guter Dinge, dass wir es irgendwie hinbekommen." (pne)

[-] Weniger anzeigen

Mauerer-Klesel erklärte noch Ende Mai gegenüber der RNZ, dass der 1. Juli ein geeigneter Termin für den Wiederbeginn sei. Mehrere deutsche Kino- und Filmverleihverbände hatten sich für einen bundesweit einheitlichen Kinostart an diesem Tag stark gemacht, um einem Flickenteppich von Öffnungsterminen vorzubeugen. Dem Vorhaben ihrer ehemaligen Chefin entsprechend werde man in allen drei Kinos ab 1. Juli wieder Filme zeigen, sagt Freimuth. Zu dieser Entscheidung sei man schnell gekommen, auch nach Rücksprache mit Mauerer-Klesels Ehemann, Helmut Klesel.

Die neue Corona-Verordnung des Landes vom 25. Juni sieht zwei Möglichkeiten vor, wie in Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter zehn, also derzeit auch in Heidelberg, nun wieder Filme vor Publikum gezeigt werden dürfen. Die erste Möglichkeit: Im Kinosaal dürfen nur 30 Prozent aller Plätze belegt werden, dafür ist kein Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis erforderlich. Die zweite Möglichkeit: Bis zu 60 Prozent Auslastung ist erlaubt und der Mindestabstand von eineinhalb Metern entfällt – dafür ist allerdings ein Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweis notwendig.

Freimuth und ihr Team haben sich für Möglichkeit zwei entschieden. "Uns war es wichtig, dass nur Menschen zu uns kommen, die das Virus mit großer Sicherheit nicht weitergeben können", sagt sie. Bei einer Auslastung von bis zu 60 Prozent könnten in "Gloria" und "Kamera", den beiden größten Sälen, theoretisch knapp 80 Menschen Platz finden. Doch so voll wird es laut Freimuth wohl nicht werden. Man werde darauf achten, dass zwischen einzelnen Gästen und Gruppen ein gewisser Abstand bestehe, auch wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht gelte. "Uns liegt am meisten am Herzen, dass sich die Menschen in unseren Kinos wohlfühlen."

Die neue Corona-Verordnung habe die Vorbereitung auf den Neustart nicht gerade erleichtert, sagt Freimuth. So müsse man etwa kurzfristig die Kassensoftware umstellen. Hinzu kommt, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Team während der Pandemie verlassen haben und es noch immer an Personal fehlt. Dennoch tue man alles dafür, dass der Kinostart klappt. "Wir sind in der Lage, das gut umzusetzen."

Schon zum Auftakt am Donnerstag ist in der Altstadt filmisch viel geboten. Gleich dreimal (zweimal im Original mit Untertiteln) läuft an diesem Tag der diesjährige Oscargewinner "Nomadland" mit Frances McDormand. Auch das Ökodrama "Percy" und der britische Spionagethriller "Der Spion" mit Benedict Cumberbatch werden ab 1. Juli gezeigt. "Wir haben super Filme zum Start", sagt Freimuth.

Großes Kino in charmanter Atmosphäre soll es aber nicht nur in den kommenden Wochen, sondern auch langfristig in der Haupt- und Brückenstraße geben. Man habe während des Lockdowns viele positive Rückmeldungen von Kino-Gästen bekommen, sagt Freimuth. "Ich glaube, die Nachfrage in Heidelberg ist nach wie vor groß. Es ist unser aller Ziel, dass wir weitermachen und die Kinos bestehen bleiben."

Wer den Betrieb von "Gloria & Gloriette" und "Kamera" künftig leite, sei aktuell noch offen, erklärt Freimuth. Erst einmal wollen sie und ihr Kollegenkreis am Sonntag, 11. Juli, mit einer Sondervorführung noch einmal der Frau gedenken, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre: Inge Mauerer-Klesel.