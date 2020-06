Heidelberg. (ani) Gut drei Monate lang mussten die Heidelberger ohne kommunales Kino auskommen. Doch das hat jetzt ein Ende. Denn das Karlstorkino öffnet am Montag, 15. Juni, wieder – als erstes Kino der Stadt. "Wir freuen uns sehr", sagt Claus Schmitt, Vorsitzender des Medienforums, Träger des Karlstorkinos.

Allerdings: Zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus gelten beim Kinobesuch strenge Regeln. Die wichtigste ist, dass die Besucherzahl begrenzt wird. Laut Schmitt ist jede zweite Reihe komplett gesperrt. Sollten zwei Fremde nebeneinander sitzen, müssen zwischen ihnen zwei Sitze frei bleiben. "Bei 20 bis 25 Leuten ist deshalb volles Haus", erklärt Schmitt. Normalweise passen 99 ins Kino.

Zudem rät Schmitt den Besuchern dringend, vorab im Internet Plätze zu reservieren. Denn das Medienforum-Team hat nun die Sitzplätze – ungewohnt für alle Karlstorkino-Besucher – nummeriert. So können etwa Familien, WGs oder Paare, die laut Coronaverordnung zusammensitzen dürfen, gemeinsame Sitzplätze bei der Kartenreservierung zugewiesen werden. Kinobesucher können auch anrufen, um Karten zu reservieren – "allerdings bitte einen Tag vorher", sagt Schmitt. Man könne auch weiterhin spontan kommen. Allerdings bestünde dann eben die Gefahr, dass alle Plätze bereits vergeben sind.

Wer ins Kino kommt muss seinen Namen und eine Telefonnummer oder Adresse hinterlassen. Mundschutz muss getragen werden, bis man auf seinem Platz sitzt. Zudem wird der Ein- und Ausgang so organisiert, dass sich kommende und gehende Kinogäste nicht begegnen. Und: Zwischen den Filmen ist mehr Zeit als üblich eingeplant – um den kleinen Saal ordentlich zu lüften und zu desinfizieren. Der erste Film, der am Montag um 19.30 Uhr gezeigt wird, ist "Suzi Q" – "ein optimistischer Film über eine Musikerin", sagt Schmitt. In Pandemie-Zeiten sei so etwas sicher gefragt.

Das Gloria-Kino in der Altstadt öffnet erst am 2. Juli seine Pforten. Und auch der Luxor-Filmpalast in der Bahnstadt macht voraussichtlich erst im Juli wieder auf.

Info: Das ganze Programm online unter www.karlstorkino.de