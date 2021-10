Heidelberg. (ani) Im Sommer 2022 ist es voraussichtlich so weit: Dann zieht der Karlstorbahnhof von seinem jetzigen Domizil in der Altstadt in sein neues Zuhause auf den Campbell Barracks in der Südstadt. Per Beschluss des Gemeinderats vom 14. Dezember 2017 ziehen alle Sparten des Hauses mit – also auch das Kino. Mehrfach hat der Verein Medienforum, der das Karlstorkino betreibt, in der Vergangenheit allerdings den Wunsch geäußert, auch am Altstandort bleiben zu wollen – mit einem zweiten Kino. Wie denn der Stand der Dinge zur Nachnutzung des Karlstorbahnhofs sei, das wollten die Bezirksbeiräte der Altstadt in ihrer Sitzung am Dienstagabend wissen.

Die Verwaltung ließ dazu über Sitzungsleiterin Isolde Greßler ausrichten: Man habe die "Abstimmungsprozesse eingeleitet", die erforderlich sind, um ein "tragfähiges Nachnutzungskonzept zu erarbeiten". So sei verwaltungsintern ein Gremium eingerichtet worden, das sich mit der Nachnutzung des Hauses beschäftigt. Sobald erste Ergebnisse vorliegen, werde der Bezirksbeirat informiert.

Claus Schmitt, Vorsitzender des Medienforums, betonte: "Wir akzeptieren den politischen Beschluss, ein kommunales Kino in der Südstadt zu etablieren, wünschen uns aber zugleich den Erhalt am jetzigen Standort." Seit 25 Jahren mache man in der Altstadt Kino, das Haus sei etabliert und äußerst gut besucht. Der Verein werde für beide Standorte auch unterschiedliche Programme erarbeiten. Denn das Publikum in der Südstadt sei ein anderes als in der Altstadt, so Schmitt. Zudem ergäben sich in den beiden verschiedenen Stadtteilen auch unterschiedliche Kooperationen mit anderen Kultureinrichtungen oder sonstigen Institutionen. Zwei kommunale Kinos also, davon ist Schmitt überzeugt, wären eine "gute Erweiterung und Ergänzung". Er ist sich sicher: "Das tut Heidelberg gut." Immerhin habe es vor acht oder zehn Jahren noch fast doppelt so viele Kinos in Heidelberg wie heute gegeben.

Die Bezirksbeiräte sahen das auch so – und votierten deshalb mit großer Mehrheit für einen Antrag von Doris Hemler (Grüne). Demnach möchten die Räte, dass das Karlstorkino am jetzigen Standort erhalten bleibt. Hemler erinnerte zudem daran, dass Oberbürgermeister Eckart Würzner einmal versprochen habe, dass das Erdgeschoss des jetzigen Karlstorbahnhofs nach dessen Umzug für die Bürger nutzbar bleibe. Ein Teil des "alten" Karlstorbahnhofs sollte dem Willen des Stadtoberhaupts nach aber auch für die Verwaltung genutzt werden.

Bezirksbeirätin Annemarie Lerch (SPD) äußerte noch einen ganz anderen Wunsch: "Die Altstädter haben keinen selbstverwalteten Jugendtreff." Das solle man bei der Planung zur Nachnutzung des Karlstorbahnhofs ebenso beachten.