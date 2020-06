Heidelberg. (RNZ) Eigentlich wollte der Karlstorbahnhof jetzt mit seiner Sommerbühne vor seinem Gebäude in der Altstadt beginnen – das ist aber noch nicht möglich, wie das Kulturhaus mitteilt. Dennoch will es in dieser Woche wieder ein musikalisches Lebenszeichen von sich geben. Dazu lädt es am Freitag, 19. Juni, gemeinsam mit Heidelberg Marketing an den Montpellierplatz neben der Stadthalle ein und verwandelt diesen in eine Pop-Up-Konzertfläche. Den Anfang macht dort am Freitag ab 19.30 Uhr das Heidelberger Trio "Die Nachtigallen" mit humorvollen Covers von Popklassikern.

Da das Infektionsrisiko so deutlich geringer ist, versucht der Karlstorbahnhof, bis auf weiteres nur Freiluftveranstaltungen durchzuführen. Das Konzept steht, eine Genehmigung für die Nutzung der gewünschten Fläche liegt aber noch nicht vor. Nun beginnt das Sommerprogramm des Hauses und damit der Neustart nach der Corona-Pause auf dem Montpellierplatz, der schon länger in einem Dornröschenschlaf liegt. Dabei ist der kleine Park auf der Rückseite der Stadthalle von der Größe her ideal für kleine, überschaubare Veranstaltungen.

Bis wieder internationale Tourproduktionen in Heidelberg Halt machen können, wird jedenfalls noch einige Zeit vergehen. Aus dieser Not will das Kulturhaus eine Tugend machen und vermehrt lokalen Musikprojekten ein Forum geben und zeigen, dass auch die Heidelberger Szene einiges zu bieten hat.

So zum Beispiel das Trio "Die Nachtigallen", die schon kurz nach dem Lockdown als kulturelle Pioniere in Erscheinung traten und jetzt mit ihren "Coronamusic-Videos" auf Youtube ein großes Publikum erreichten. In den kurzen Filmausschnitten treffen sich die Drei im vorgeschriebenen Mindestabstand unter freiem Himmel und spielen bekannte Songs auf ungewöhnlichen Instrumenten.

Tickets für ihr Gastspiel auf dem Montpellierplatz gibt es für 17,50 Euro hier