Heidelberg. (RNZ) Heidelberger Jugendliche sprechen sich für eine Fortsetzung des "Feierbads" im Winter am bisherigen Standort aus. Dafür solle ein Zelt aufgestellt werden, erklärte am Montag die "Organisationsgruppe Feierbad", in der neben Vertretern der parteipolitischen Jugendorganisationen auch Studierende, der Jugendgemeinderat und die Nachtbürgermeister zusammenarbeiten. Im Sommer hatten an sechs Wochenenden insgesamt 10.000 Jugendliche im "Feierbad 21" auf dem ehemaligen Gelände des Schwimmbadclubs neben dem Tiergartenbad gefeiert. Das von "Heidelberg Marketing" mit der Feierbad-Jugendgruppe geschaffene Angebot war auch eine Reaktion auf eskalierende Partys an der Neckarwiese.

Nach der Schließung des Feierbads wurde im Herbst der Bereich rund um die Alte Brücke in der Altstadt zunehmend zum Feier-Treffpunkt – Nebenwirkungen wie Lärm, Dreck und Randale inklusive. Seit mehreren Wochen diskutiert nun die Kommunalpolitik, wie man auch im Winter Orte zum Feiern für Jugendliche schaffen kann. Stadtverwaltung und Oberbürgermeister schlugen zuletzt ein Paket vor, dass eine Fortsetzung des Feierbad-Konzepts in bestehenden Veranstaltungshäusern beinhaltet – eine Zelt-Lösung sei zu teuer.

Doch die Jugendgruppe will ein Zelt auf dem Feierbad-Gelände – sie schreibt: "Die Zeltvariante garantiert eine hohe Frequenz an attraktiven Veranstaltungen für Jugendliche ab 16 Jahren." Dabei gehe man von mindestens 34 Veranstaltungen an 17 Wochenenden ab 7. Januar aus. "Jugendliche sollen – wie im Sommer – in der Planung und Umsetzung aktiv beteiligt werden, was zu einer hohen Akzeptanz in der Zielgruppe führt." Das Winter-Feierbad sei nicht als Konkurrenz zu bestehenden Einrichtungen und Clubs zu betrachten, da es in Heidelberg "de facto keine attraktiven Angebote zum Feiern für junge Menschen gibt". Man wünsche sich zusätzlich unbürokratische Förderungen für Clubs und Einrichtungen, die gerne Angebote für Jugendliche ab 16 Jahren anbieten möchten.

Die Heidelberger SPD unterstützt die Forderung der Jugendlichen nach einer Zeltlösung, wie sie am Montag in einer Pressemitteilung schrieb. Diesen Dienstag diskutiert der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats über das Thema.