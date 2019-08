Die Chirurgische Klinik im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Foto: dpa

Heidelberg. (rie) Am Universitätsklinikum Heidelberg wurden am Freitagmorgen alle Operationen abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund sind "weitreichende IT-Probleme", wie eine Sprecherin der RNZ sagte.

Das Problem ist im Rahmen von Wartungsarbeiten aufgetreten. Das Zentrum für Informations- und Medizintechnik (ZIM) des Universitätsklinikums Heidelberg arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung des Problems.

Aktuell gebe es eine Krisensitzung. Notfälle würden weiterhin ganz normal behandelt. Die Störung betrifft alle Teilkliniken sowie auch die Thorax-Klinik und das zur Uniklinik gehörende Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim.

Nach RNZ-Informationen haben die IT-Probleme nichts mit dem Stromausfall in Teilen Heidelbergs am Donnerstagmorgen zu tun. Die Notstromzufuhr des Uniklinikums hatte am Donnerstag gut funktioniert.

Update: Freitag, 30. August 2019, 12.45 Uhr