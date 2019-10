Heidelberg. (RNZ) Das Interkulturelle Zentrum (IZ), Bergheimer Straße 147 (Landfried-Gelände), bietet ein spannendes Herbstprogramm. Und das Beste ist: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Ein Überblick über die Höhepunkte im November.

> Priya Basil: Lesung "Gastfreundschaft", 5. November, 19.30 Uhr: Priya Basil erzählt von den indisch-kenianischen Traditionen ihrer Familie, von einer unerwarteten Einladung zum Spargelessen und einer Massenspeisung in einem Sikh-Tempel in Berlin - und sie hält ein leidenschaftliches Plädoyer für ein gastfreundliches Europa.

> Ece Temelkuran: Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist oder Sieben Schritte in die Diktatur, 11. November, 19.30 Uhr: Die Journalistin Ece Temelkuran, die vor Erdogans Türkei ins Exil nach Zagreb flüchtete, fahndet mit seismografischem Gespür nach den Ursachen des weltweit grassierenden Populismus und macht sieben wiederkehrende Schritte aus, zu denen Möchtegern-Diktatoren in aller Welt greifen, um an die Macht zu gelangen.

> Die Gesichter Sri Lankas, 12. November, 18 Uhr: Der Verein Studieren ohne Grenzen Heidelberg setzt sich für die Vergabe von Stipendien für Hochschulbildung in Krisenregionen ein - und betreut auch ein Stipendienprojekt in Sri Lanka. Dieses wird an diesem Abend vorgestellt - gemeinsam mit dem faszinierenden Land in all seinen Facetten.

> Ezé Wendtoin, 29. November, 20 Uhr: Der Wahl-Dresdner Ezé Wendtoin ist Liedermacher, Schauspieler, Moderator und Märchenerzähler. Ursprünglich stammt er aus einer Trommler-, Pfarrer- und Schmiedefamilie in Burkina Faso. Dort verliebte er sich in die Sprache von Goethe - also studierte er in Dresden Germanistik. Am liebsten dichtet, komponiert und singt Wendtoin auf Deutsch, aber auch auf Französisch und in seiner Muttersprache Mooré. Er spielt Schlagzeug, Gitarre und andere burkinische Instrumente, und bewegt sich mit seiner Musik zwischen Chanson, Afro-Folk, Latino und westafrikanischen Rhythmen. Seine Texte sind humorvoll, poetisch und oft auch gesellschaftskritisch.

Das IZ ruft darüber hinaus alle Interessierten, Engagierten und Aktiven auf, sich an den bundesweiten "Internationalen Wochen gegen Rassismus" vom 16. bis 29. März 2020 zu beteiligen. Das Motto der Stiftung gegen Rassismus lautet nächstes Jahr: "Gesicht zeigen - Stimme erheben". In der Vergangenheit haben sich jedes Jahr mehr als 80 Heidelberger Vereine und Institutionen mit Veranstaltungen und Kooperationsprojekten an den Aktionswochen beteiligt.

Das Angebot umfasst Programmpunkte wie Workshops, Kochevents, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Diskussionsrunden, Flashmobs und Vorträge. Die Aktionswochen bieten Möglichkeiten, über aktuelle Themen ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Projekte zur Stärkung der vielfältigen Stadtgesellschaft zu realisieren.

Info: Wer 2020 mit dabei sein will, kann sich bis zum 25. November anmelden - per E-Mail an iz@heidelberg.de oder hier