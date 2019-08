Von Werner Popanda

Heidelberg. "Cool!", antwortete Jakob Buchmüller auf die Frage, wie ihm denn die Calisthenics-Anlage auf der Spiel- und Sportfläche gefalle, die derzeit im Nordwesten der Bahnstadt direkt an der Promenade aus dem Boden gestampft wird. Da es sich um die erste Anlage dieser Art in Heidelberg handelt, kann demnächst eine echte Premiere gefeiert werden. Buchmüller ist dabei gleich doppelt involviert.

Denn er ist zum einen der Sohn des zuständigen Bauleiters Alexander Buchmüller - und zum anderen und wohl noch viel wichtiger: Er gehört exakt zu jener Alterszielgruppe, für die die 4200 Quadratmeter große Spiel- und Sportfläche entsteht.

Bürgermeister Wolfgang Erichson, der auf seiner Sommertour in der Bahnstadt Station machte, brachte es so auf den Punkt: "Das ist etwas für die älteren Kinder ab zehn Jahren." Respektive "für Heranwachsende", fügte der Leiter des Landschafts- und Forstamtes Ernst Baader hinzu. Die werden sich wohl auch über das kostenlose W-Lan dort freuen.

Einig sind sich Baader und Erichson darin, dass in der Bahnstadt in Sachen Spielplätze bislang eher die jüngeren Kinder angesprochen worden seien. Und zwar durch die drei teils preisgekrönten Themenspielplätze "Feuerwehr", "ICE" und "Bauernhof" entlang der Promenade und am Zollhofgarten. Zu diesen hinzugesellen wird sich künftig auch noch einer auf der Pfaffengrunder Terrasse.

Wie Monika Kissel-Kublik als für die Grünkonzeption der Bahnstadt zuständige Fachbereichsleiterin berichtete, liegen die im April begonnen Bauarbeiten im Zeitplan. Weshalb sie damit rechne, dass die Anlage Mitte November "baulich hergestellt" sein dürfte. Nur der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der zentralen Rasenfläche stehe noch nicht fest.

Was bedeutet, dass beispielsweise die Fans von Frisbee oder Drachensteigen sich eventuell etwas länger gedulden müssen. Auch "Slackliner" sollen auf ihre Kosten kommen. Für ihre selbst mitgebrachten Balancier-Bänder werden Halterungen angebracht. Doch weil auch die Erholung nicht zu kurz kommen soll, werden drei Holzplattformen und "Chill-Netze" zum Sitzen einladen.

Ansonsten steht das Areal, für das sich das Treuhandvermögen Bahnstadt um 675.000 Euro erleichtert, eindeutig im Zeichen der Bewegung. Den Jugendlichen wird nach Ende der Bauarbeiten eine ganze Reihe von Spiel- und Sportmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Denn neben der Calisthenics-Anlage kann auch ein "Soccercourt" genutzt werden. Sprich: ein Kleinspielfeld mit zwei Toren auf einer asphaltierten Fläche. Damit der Ball nicht ins nahegelegene Feld fliegt, werden laut Kissel-Kublik vier Meter hohe Fangzäune hinter den Toren platziert und seitlich eine Bande installiert.

Bereits seit Mitte Juli bestaunt werden können die Geräte der Calisthenics-Anlage. Calisthenics ist ein "Straßen-Workout", das mit einfachen, oft rhythmischen Bewegungen für Muskelaufbau sorgt. Bei der Trendsportart wird vor allem das eigene Körpergewicht gestemmt. Unter den Geräten, für deren Übungen es eine Anleitung vor Ort gibt, wird noch ein Fallschutzbelag aufgebracht, der sich durch "keine dauerhafte Abkrümelung" auszeichne. Damit schlug Manuel Ballarini, der die Planung, Steuerung und Bauleitung innehat, einen Bogen zur Mikroplastik-Debatte, die jüngst auch die Kunstrasenplätze erfasst hatte.

"Hier können", so Erichsons Bilanz nach der Stippvisite, "die Jugendlichen sporteln, Leute treffen, abhängen, sich aber auch mal zurückziehen oder auf der großen Wiese entspannen". Alles in allem habe man eine "großartige Freizeitanlage verwirklicht, einen Ort für die Jugend". Besonders gefalle ihm, dass die "Ideen der Zielgruppe, also der Jugendlichen, in die Gestaltung eingeflossen sind".