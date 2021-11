Heidelberg bekommt wieder ein Impfzentrum. Im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei soll es bereits am Donnerstag losgehen. Oberbürgermeister Eckart Würzner (l.) und Albertus Arends, Leiter des neuen Impfstützpunkts, stellten das Angebot am Montag vor. Foto: Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Pandemie hat das Land fest im Griff und in Heidelberg wird wieder mit Hochdruck geimpft. Trotzdem kommen die Hausärzte der Nachfrage – vor allem nach sogenannten Boosterimpfungen – kaum noch hinterher. Vielerorts bildeten sich lange Schlangen bei Impfaktionen. Stadt und Ärzteschaft haben jetzt reagiert: Ab Donnerstag, 2. Dezember, gibt es wieder ein Impfzentrum in Heidelberg – und zwar mitten im Herzen der Stadt, im Hilde-Domin-Saal der Stadtbücherei.

200 Impfungen pro Tag sollen hier durchgeführt werden, an fünf Tagen in der Woche. Geimpft wird montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, ausschließlich mit vorheriger Terminvergabe. Das teilten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Albertus Arends, Sprecher der Heidelberger Ärzteschaft, in einer gemeinsamen Pressekonferenz vor Ort mit. Unterdessen wurden im Hintergrund Wände montiert, Desinfektionsbehälter installiert und Absperrungen errichtet, damit die Infrastruktur der "Impfstraße" rasch steht. Am Mittwoch findet ein Testlauf mit Stadtbüchereimitarbeitern statt.

Die Terminvergabe für das neue Impfzentrum ist aktuell nur online möglich, allerdings wird ein Teil des Kontingents bewusst für ältere Menschen und vulnerable Gruppen zurückgehalten. Der Stadtbüchereibetrieb läuft unter 2G-Regelung weiter, die Kulturtermine im Hilde-Domin-Saal für die kommenden drei Monate sind abgesagt oder wurden verlegt. Wer sich im Hilde-Domin-Saal impfen lässt, erhält von der Stadtbücherei außerdem einen Geschenkgutschein für einen Schnupperausweis. Mit diesem kann drei Monate lang das Angebot der Bücherei kostenlos genutzt werden.

"Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, um noch mal eine Impfkampagne zu starten", sagte Arends. Das Impfzentrum im Pfaffengrund sei eine super Sache gewesen. "Wir waren sehr betrübt über die Schließung." Diese Entscheidung habe das Land getroffen. Würzners Dank galt den engagierten Ärzten, die schon in den vergangenen Wochen immer wieder zusätzliche Impfangebote auf die Beine gestellt hätten – auch abends und am Wochenende. Der OB dankte aber auch der Leiterin der Stadtbücherei, Christine Sass, die den Impfstandort jetzt mit ermöglicht hat. "Impfen ist der einzige Weg aus der Pandemie", sagte Würzner und wurde noch deutlicher: "Ohne Impfpflicht wird es nicht gehen. Wir brauchen sie dringend".

Gleichzeitig war er voll des Lobes für die Heidelberger Bevölkerung: "Die Impfquote in Heidelberg ist hoch." Trotz lokaler Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen gebe es keine schweren Verläufe und keine Todesfälle. Über 90 Prozent der Menschen in den Einrichtungen seien bereits geboostert. "Die Impfung hat vielen Menschen das Leben gerettet", sagte Würzner, und betonte auch, dass die Inzidenz der Stadt nach wie vor die niedrigste in ganz Baden-Württemberg sei. Gleichzeitig machte er klar, dass sich die Situation auf den Intensivstationen zuspitze – auch in Heidelberg. Hier würden aktuell 35 Covid-Patienten versorgt.

Das Impfzentrum in der Stadtbücherei wird in Heidelberg nicht das einzige bleiben. "Seit zwei Wochen wird auch in PHV wieder aufgebaut", sagte Würzner. Bis Weihnachten soll im ehemaligen Supermarkt in Patrick-Henry-Village, in dem monatelang das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) untergebracht war, ebenfalls wieder ein dauerhaftes Impfangebot stehen. Überdies ist von Stadtseite angedacht, im Landfriedkomplex im Stadtteil Bergheim im dortigen International Welcome Center Heidelberg, ein weiteres Angebot zu schaffen.

Info: Die Buchung eines Impftermins im Impfzentrum in der Stadtbücherei ist online möglich. Die Stadtbücherei ist in Bergheim in der Poststraße 15 und gut von den Haltestellen Stadtbücherei und Römerstraße aus zu erreichen.