Von Matthias Kehl

Heidelberg. Um kurz vor 23 Uhr läuten Torch und Toni-L auf der Bühne das Finale ein. Die Schlosshof-Fassade hinter ihnen ist in blaues Licht getaucht, vor ihnen wippen die Hände der Zuschauer in der Luft zum einsetzenden Beat des Songs "Wir waren mal Stars". Als Jubilar Torch, mit bürgerlichem Namen Frederik Hahn, in die erste Strophe einsteigt, rappt der Großteil seiner 750 Geburtstagsgäste textsicher mit. Zu seinem 50. Geburtstag hatte der Heidelberger zum Schlosskonzert geladen - und mit dem ausverkauften Geburtstags-Gig seinen Status als Urgestein des deutschen Hip-Hop untermauert. Es war ein 50., der nicht nur Torch selbst in bleibender Erinnerung bleiben wird.

Um mehr Menschen Zugang zum Konzert zu verschaffen, hatte der Veranstalter Karlstorbahnhof die Bühne vom Königssaal in den Schlosshof verlegen lassen. Wer ein Ticket für den Abend hatte, musste am Eingang zunächst Geduld mitbringen. Vor dem Torbogen zog sich die Schlange auch noch kurz vor Konzert-Start bis zum Parkplatz. Im Schlosshof sorgten unterdessen Heidelberger Hip-Hop-Ikonen für das Warm-up.

Hahns "Homie" Toni Landomini schwor das Publikum schon einmal darauf ein, so laut zu sein, dass man es bis unten in die Altstadt hören könne. Die Stieber Twins, Martin und Christian Stieber, die "mit Frederik Hahn bereits den 17. Geburtstag gefeiert haben", machten den Auftakt. Zusammen mit der "Zulu-Queen" Cora E. ließen sie die Hip-Hop-Klassiker der 90er-Jahre wieder aufleben und bereiteten die Bühne für Torch.

Aus dem Halbdunkeln kündigt sich der am Mittwoch 50 gewordene Frederik Hahn mit dem Track "Kapitel 29" an. In der Menge leuchten die Smartphone-Kameras. Passend zur Textzeile "Schalt die Lichter auf mich" gehen die Scheinwerfer an. Sie richten sich auf Hahn, der im weißen Anzug erstrahlt. "Heidelberg, wir haben es geschafft – Hip-Hop ist auf dem Schloss", ruft er, die Menge applaudiert. Als Kind habe er im Schloss gespielt, erzählt Hahn, den Touristen den Weg gezeigt.

Frontmann Torch hat für Live-Akustik gesorgt. Neben DJ Stylewarz an den Reglern sind Schlagzeuger, Gitarristen, Bläser und Streicher am Start. Hahn spielt vor allem die Klassiker aus seinem Solo-Album "Blauer Samt". In Songs wie "Als ich zur Schule ging" erzählt er von seiner Identitätssuche in seiner Heimat Heidelberg. Seine Stimme klingt rauer als früher, aber gerade in den Hooks kraftvoll. Energische, gesellschaftskritische Titel wechselt Hahn ab mit gefühlsbetonten Nummern wie "In deinen Armen". Es ist ein Text, den er damals um fünf Uhr alleine in seinem Zimmer in Heidelberg getippt hat. Die Stimmung im Publikum reicht vom Mittanzen bis zum entspannten Kopfnicken. Durchgängig liegt der Geruch von Gras in der lauwarmen Abendluft.

Der Song, der Heidelberg 1992 auf die Hip-Hop-Karte gesetzt hat, versetzt die Menge in Euphorie. Stellvertretend für die Heidelberger Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry (AC) spielen Torch und Toni-L eine Akustik-Version von "Fremd im eigenen Land". Hahn und Landomini, die haitianische und italienische Wurzeln haben, erzählen darin davon, wie sie einst als Heidelberger mit deutschem Pass wegen ihres Aussehens von Mitmenschen als fremd eingestuft wurden. Das Video zum Song schaffte es damals in den amerikanischen Musiksender MTV. Es war der Startschuss ihrer Musik-Karriere.

Zum Song "Wer bin ich?" kommen die Söhne von Hahn und Landomini auf die Bühne. "Das sind unsere Jungs, die bald übernehmen", ruft Toni-L. Noch voller wird es bei "Party 84". Zum von Landomini gespielten Song, der an die Feiern bei den Hahns in der Hauptstraße 84 erinnert, tanzt Torchs Familie auf der Bühne.

Es wirkt, als wäre samt Publikum eine ganze Hip-Hop-Familie an diesem Abend im Heidelberger Schloss vereint. Grau und lichter gewordenes Haupthaar ist ebenso zu sehen wie die Undercuts und Caps der jüngeren Generation. Wenn Hahn und Landomini rappen, dass sie "ihre Pension auf ihrem Thron genießen" können alle im Publikum mitrappen. Im Jahr 2000 texteten Torch und Toni-L "Wir waren mal Stars". Für Heidelberg sind sie es immer noch.