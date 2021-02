Von Denis Schnur

Heidelberg. Fast zwei Wochen ist es her, dass Oberbürgermeister Eckart Würzner in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine klare Ansage in Sachen Ankunftszentrum forderte: Will das Land auf den Wolfsgärten bauen oder nicht? Doch noch immer habe das Stadtoberhaupt keine Antwort bekommen – im Gegenteil: Mittlerweile hat auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Uli Sckerl, die Pläne für die Wolfsgärten in der RNZ als "Notlösung" bezeichnet. Zehn Wochen vor dem Bürgerentscheid ein fatales Signal, findet Würzner, der langsam die Geduld verliert: "Das kann ich so nicht stehen lassen", sagt er. Und: "Die, die sich jetzt geäußert haben, haben dem Projekt keinen Gefallen getan."

Eckart WürznerFoto: Rothe

Als Verwaltung könne man nicht in einen Bürgerentscheid gehen, wenn von der Landesebene "extrem unterschiedliche Signale" kämen: Einerseits arbeite man mit Mitarbeitern des Innenministeriums konstruktiv an Plänen für die Wolfsgärten, andererseits äußerten immer wieder Landespolitiker Zweifel am Areal. Im Kern geht es um die Frage, ob die acht Hektar reichen, um ein Ankunftszentrum zu betreiben. Denn eigentlich plant das Land ein Zentrum mit Platz für 3500 Menschen. Dafür sind die Wolfsgärten zu klein. Das Innenministerium hatte deshalb eine "regionale Lösung" mit einem Kern in Heidelberg mit 2000 Plätzen und weiteren 1500 im Umland vorgeschlagen. Die Grünen im Land bevorzugen jedoch die "große Lösung" an einem einzigen Standort.

Für Würzner ist das unverständlich: "Die Landesregierung folgt scheinbar noch der alten Konzeption – aber eine solche Großeinrichtung ist nicht zukunftsfähig, sondern inhuman, integrationsfeindlich und in einer Pandemie nicht kontrollierbar." Das sehe man auch daran, dass die Geflüchteten derzeit zuerst in Schwetzingen auf Corona getestet und untergebracht werden, bevor sie ins Zentrum nach Heidelberg kommen. "Das funktioniert doch schon lange nicht mehr zentral an einem einzigen Standort." Das sei auch nicht schlimm, finden Würzner und Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Ginge es nach ihnen, würde das Ankunftszentrum auf das reduziert, was es zu Beginn gewesen sei: ein Registrierzentrum, in dem das Asylverfahren zwar eingeleitet wird, in dem die Menschen aber nicht Monate warten, bis es abgeschlossen ist. So könne man das Zentrum problemlos auf den Wolfsgärten unterbringen – und weitere Plätze im Umfeld schaffen.

3500 Plätze seien dagegen in Heidelberg nicht realisierbar – egal wo, so der OB. "Da gibt es eine klare Linie der Stadt: Wir bieten gerne Platz für ein Registrierzentrum, aber nicht für eine Großeinrichtung." Im Regelbetrieb dürften hier nicht mehr als 1500 Menschen untergebracht werden. "Wenn das Land weiter 3500 Plätze für nötig hält, müssen wir sagen: Das geht hier nicht." Diese Ansage – oder das Bekenntnis zu den Wolfsgärten – müsse jedoch zügig kommen. "Wir brauchen das Signal vor dem Bürgerentscheid."

Wenn aber Abgeordnete und Minister davon redeten, ein größeres Zentrum in PHV zu errichten und vom Ministerpräsidenten komme auch auf Nachfrage kein Kommentar, "dann heißt das für mich, dass das Land einen Vertragsbruch gegenüber der Stadt begehen will", so Würzner. Denn es sei immer klar gewesen, dass PHV ein Provisorium sei. "Es war nie die Rede davon, dass Heidelberg zwangsweise eine ähnlich große Fläche zur Verfügung stellen muss."

Für den Fall, dass das Land nicht auf den Wolfsgärten baue und keinen anderen Standort präsentiere, droht Würzner mit dem Planungsrecht: "Einen weiteren Betrieb des Ankunftszentrums in PHV würde ich dann nicht genehmigen. Das Land muss mit den Konsequenzen rechnen." Denn es sei nicht nachvollziehbar, warum in den vergangenen Jahren mehrere geeignete Landesflächen abgegeben wurden – etwa in Stuttgart –, aber Heidelberg weiter darauf warten müsse, PHV zu entwickeln. "Das Zentrum ist dort nur geduldet", warnt auch Odszuck, "wir brauchen die Flächen dringend für den Wohnungsbau."