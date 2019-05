Von Holger Buchwald

Heidelberg. Überall wo in Heidelberg Parkplätze verschwinden, geht erst einmal ein Aufschrei durch die Anwohnerschaft. So war es auch in der Landfriedstraße in der Altstadt. Dann ist schnell vom "Parkdruck" die Rede. "Fußgänger haben dagegen keine Lobby", ärgert sich Peter Bews.

Zusammen mit Knud Jahnke möchte er das ändern. Die beiden engagieren sich in der Interessengemeinschaft Fußverkehr (IG Fuß) - und ihnen liegt besonders die Verkehrssicherheit für Kinder am Herzen. Die IG arbeitet an Vorschlägen, die dann zusammen mit den städtischen Ämtern in der AG Fuß diskutiert und unter Umständen umgesetzt werden.

Knud Jahnke ist Kinderbeauftragter in Rohrbach und ärgert sich schon lange, dass viele Gehwege zugeparkt sind und es zu wenig Bewegungsräume für Kinder in der Stadt gibt. "Allein in der Rohrbacher Straße sind zehn Kilometer Fußweg zugeparkt - legal und illegal", sagt Jahnke. Vor dem Hintergrund dieses Engagements habe ihn der tödliche Unfall in der Theaterstraße doppelt schockiert. Im Januar 2016 wurde der neunjährige Ben, Peter Bews Sohn, dort mitten im verkehrsberuhigten Bereich vor der Ebert-Grundschule von einem Lieferwagen überrollt.

Jahnke und Bews träumen von der "Vision Zero". Niemand dürfe mehr durch den Heidelberger Verkehr getötet oder schwer verletzt oder auf andere Weise in der Gesundheit beeinträchtigt werden. Es ist einer der Leitgedanken zur "Mobilitätswende 2025", den die IG Fuß zusammen mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), dem Verkehrsclub Deutschland (VCD), Greenpeace und der Bürgerinitiative Ökologische Mobilität entwickelt hat.

Fünf bis sechs Millionen Quadratmeter in Heidelberg seien für parkende Autos reserviert, rechnet Jahnke vor. Laut Statistiken benötige jeder Pkw drei Stellplätze. Dadurch werde beinahe so viel Grundfläche verschwendet wie für das Wohnen. "Wir wollen niemandem das Auto wegnehmen", so der Kinderbeauftragte, doch der knappe Raum in der Stadt müsse gerechter verteilt werden. Zumal viele Privatautos 23 Stunden am Tag nur herumstünden.

Im Schnitt sei jeder Pkw nur mit 1,5 Personen besetzt, so Jahnke weiter: "Busse und Bahnen können ein Vielfaches transportieren." Es sei auch gut für den Einzelhandel, wenn der Nahverkehr gestärkt werde. Er könne mehr zahlende Kunden in die Stadt bringen als das Auto. Und Leute, die sich gerne zu Fuß durch die Stadt bewegen, geben in Jahnkes Augen auch mehr Geld aus. Das beste Gegenbeispiel ist für ihn die Plöck. "Die Leute gehen schnell durch diese Straße, verweilen dort aber nicht."

"Acht- bis 80-Jährige sollen sich frei bewegen können, dann kommen alle damit klar", fordert Jahnke. Doch bis es so weit ist, ist es noch ein langer Weg. Dies liege auch daran, dass das Falschparken nicht konsequent verfolgt werde. "Wenn sie nur jedes zehnte Mal erwischt werden, ist das Falschparken für Autofahrer trotzdem noch viel billiger als ihr Auto im Parkhaus abzustellen", ärgert sich Jahnke.

Nur zwei Wochen im Jahr pressewirksam in der Altstadt Autos abzuschleppen, sei einfach zu wenig. "Wenn jemand behindernd oder gefährdend parkt, kann er rein rechtlich sofort abgeschleppt werden", so der Kinderbeauftragte. Dann würde das illegale Parken auf einmal 200 Euro statt 15 Euro kosten.

Jede Heidelbergerin und jeder Heidelberger sei auch Fußgänger, betont Bews. Die Situation für sie zu verbessern erhöhe die Attraktivität der Stadt, schone das Klima und erhöhe die Sicherheit. Früher wurden zuerst die Straßen, dann die Radwege und ganz zum Schluss die Bürgersteige geplant. "Historisch ist der Fußgängerverkehr Restverkehr", so Jahnke. Inzwischen habe sich das zwar geändert, die Straßen werden nun von außen nach innen gebaut. Doch der Gedanke, dass Fußgänger Vorrang haben sollten, sei noch zu wenig ausgeprägt.

Nach der Kommunalwahl wollen Jahnke und Bews daher auf die neuen Stadträte zugehen. Jetzt müssten die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Vorbilder gebe es genügend: Belgien, die Niederlande, die Städte London und Kopenhagen. Wunder erwarten die beiden Männer nicht. "Auch in Kopenhagen hat die Entwicklung 40 Jahre gedauert." Doch sie hoffen, dass endlich die politischen Weichen gestellt werden.

Info: Die IG Fuß trifft sich das nächste Mal am Dienstag, 28. Mai, von 18 bis 20 Uhr im dritten Obergeschoss des Hauses der Christuskirche, Zähringerstraße 26. Anregungen möglich unter: ig.fussverkehr.heidelberg@gmail.com