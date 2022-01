Heidelberg. (jola) Was sicherer wird, wird dadurch meist nicht schöner – oder praktischer. Ein Beispiel dafür ist die Rondellhütte am Johannes-Hoops-Weg oberhalb der Weststadt. Sie ziert nun nicht mehr nur der altbekannte Zaun aus zwei waagerecht angebrachten Holzpfählen, auffällig ist vor allem der neue Bretterzaun, dessen Farbe deutlich heller ist als der Rest der Hütte – und dafür sorgt, dass Wanderer bei einer Pause auf der Bank in der Hütte nicht mehr ins Tal blicken können – sondern nur noch auf den Zaun.

Spätestens auf der Bank angekommen, fällt dem Wanderer dann auch noch ein sogenannter Doppelstabgitterzaun aus Metall auf. Das Risiko, die Sandsteinmauer hinunter zu stürzen, ist nun wirklich minimal – sicher ist die Hütte also. Leider ist nun auch der Ausblick minimal. War das wirklich notwendig, fragt unser Leser Thilo Hatzius.

Ausruhen mit Ausblick? Fehlanzeige. Die Bretter versperren die Sicht. Foto: Philipp Rothe

Angefangen hatte alles mit der Sandsteinmauer, wie die Stadt auf RNZ-Anfrage erklärt: "Das Landschafts- und Forstamt hat für alle Mauern im Stadtwald ein ingenieursgeologisches Gutachten erstellen lassen. Dabei wurden jeweils die Standsicherheit der Mauern begutachtet und eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt."

Ergebnis der Prüfung: Hier besteht Absturzgefahr. Also musste der metallene Doppelstabgitterzaun her. Doch hätte der nicht gereicht? So wäre der Ausblick ja noch einigermaßen erhalten geblieben. Wozu noch die Bretter? Dazu die Stadt: "Die Holzverkleidung des Doppelstabgitterzaunes dient der gefälligeren Optik." Denn, so die Stadtsprecherin weiter, "es hatte Beschwerden über das Aussehen des Stabgitterzauns gegeben." Weil der Gitterzaun aber "zwingend erforderlich" ist, blieb der Stadt nur die Möglichkeit, ihn zu verkleiden – mit Holzbrettern.

Wer es aber auf einen guten Ausblick anlege, für den hat die Stadt eine Alternative: "Seit einiger Zeit gibt es direkt oberhalb der Hütte eine Bank, von der aus man eine sehr gute Aussicht über die Hütte ins Tal hat."