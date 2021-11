Von Julia Lauer

Heidelberg. Wann zum ersten Mal Musik in der Heiliggeistkirche erklang, ist nicht bekannt. Was man aber weiß: Mindestens 13 Orgeln wurden in den vergangenen 500 Jahren in Heidelbergs größter Kirche gespielt, und früh wurde die Stadt deshalb zu einem bedeutenden Zentrum der Orgelmusik. Nun ist jene dreizehnte Orgel, die seit 1980 im Chorraum steht, renovierungsbedürftig. Das war Anlass genug für die Evangelische Kirche, deren derzeitigen Standort innerhalb des Gebäudes infrage zu stellen – und auch gleich etwas grundsätzlicher über die Gestaltung des Kircheninneren nachzudenken. Sieben Architekturbüros arbeiten derzeit Vorschläge aus. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

> Was ist mit der Orgel? "Die Orgel ist 40 Jahre alt und wurde häufig gespielt, deshalb ist sie renovierungsbedürftig", sagt Christof Ellsiepen, Dekan der Evangelischen Kirche in Heidelberg. "Die Orgelpfeifen behalten wir, aber Gehäuse und Mechanik werden erneuert." Die Orgel wurde 1980 von der Firma Steinmeyer gebaut – mit Unterstützung der Stadt, der Spendenaktion Heiliggeistorgel, der Badischen Landeskirche und der Heiliggeistgemeinde. Seither steht sie im Chor, aber nun soll sie umziehen: auf die Westempore. Dass sie dort weniger in die Höhe wachsen kann, steht dem Vorhaben nicht im Weg, so Ellsiepen: "Statt übereinander könnte man sie in die Breite stellen – um das Offenbarungsfenster herum und vor die Brüstung."

> Warum soll die Orgel umziehen? In der Geschichte der Heiliggeistkirche stand die Orgel an mehren Orten im Kirchenraum: mal im Chorraum, mal im Schiff – dort wiederum mal auf der Westempore, mal direkt vor der Scheidemauer, die Katholiken und Protestanten in Zeiten der gemeinsamen Kirchennutzung voneinander trennte. "Ein so großes Instrument braucht einen Resonanzraum, der im Schiff zu finden ist. Aktuell muss der Klang erst noch durch den Torbogen", erklärt Ellsiepen, warum er die Empore über dem Eingang als Standort bevorzugt. "Die Orgel soll zum Raum passen."

> Was ist sonst geplant? "Wenn wir die Orgel haben, wird der Rest angepasst", sagt Ellsiepen. An der Außengestaltung der Kirche soll sich nichts ändern, ebenso wenig steht eine Innensanierung an. Die von Osten nach Westen verlaufende Glasfront unten im Eingangsbereich soll jedoch fallen, wie Ellsiepen berichtet. Die Kirche soll möglichst barrierefrei werden. Auch die Erschließung der Emporen entlang des Kirchenschiffs, die früher die Bibliotheca Palatina mit ihren mittelalterlichen Handschriften beherbergte, ist geplant. Heute stehen hier leere Vitrinen, künftig könnten dort wieder Ausstellungen zu sehen sein. Eingangsbereich und Verkaufsraum sollen aufgewertet werden. "Es sind feine Impulse, die wir setzen wollen", erläutert Ellsiepen das Vorhaben. Dazu gehört auch die Neugestaltung der spirituellen Stationen. So sind die Gebete, die Besucher in einer Ecke des Raums hinterlassen können, momentan an einem simplen Maschendrahtzaun befestigt. Hier ist eine Gestaltung aus einem Guss geplant.

> Wer plant die Neugestaltung? Derzeit arbeiten sieben Architekten aus Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Köln und Zürich, die die Badische Landeskirche ausgewählt hat, Entwürfe samt Kostenschätzung aus. Eine Jury entscheidet am 17. März 2022 über die Entwürfe, ab 20. März werden diese dann der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Jury umfasst vor allem Kirchenvertreter sowie weitere Architekten als stimmberechtigte Mitglieder. Doch auch Sachverständige aus dem Bereich der Musik, Kirchenmusik und Kunst sind an dem Prozess beteiligt. Heiliggeist sei die wichtigste Kirche innerhalb der badischen Landeskirche, erklärt Ellsiepen und stellt so die Bedeutung des Projekts heraus. Entsprechend wolle man die Stadtgesellschaft mit möglichst vielen Perspektiven einbinden.

> Wer finanziert das Projekt? Die evangelische Kirche Heidelberg ist Bauherrin, sie leistet mit Unterstützung der Stiftung Schönau die Anschubfinanzierung. Allerdings kosten die Renovierung der Orgel, die Aufwertung der Stationen und die Herstellung von Barrierefreiheit mehrere Millionen Euro, wie der Leiter des Kirchenbaus der Landeskirche, Jürgen Schlechtendahl, schätzt. "Wir hoffen, dass das Projekt vielen Menschen am Herzen liegt. Für die Umsetzung sind wir auf breite Unterstützung angewiesen", erläutert Ellsiepen.

