Heidelberg. (hö) Noch ist der letzte Akt des Post-Dramas in Handschuhsheim nicht ausgestanden: Im Herbst 2018 hatte die Postbank die Filiale in der Dossenheimer Landstraße geschlossen; knapp zwei Monate waren dann die Handschuhsheimer ganz ohne Post, bis Sebastian Klassen aus Ziegelhausen die Filiale übernahm. Die Kritik riss aber seither nicht ab, immer mal wieder klagten Kunden über lange Wartezeiten, zu wenig Personal und während der Sommerferien reduzierte Öffnungszeiten – und irgendwann war sogar der Briefkasten vor der Eingangstür verschwunden, wie eine Leserin gegenüber der RNZ monierte. Im etwas sehr provisorisch wirkenden Inneren der Filiale war ein aus gelben Plastikboxen gestapelter "Ersatzbriefkasten" aufgestellt: "Das sieht für mich eher nach Entwicklungsland als nach ordentlicher Post aus", so die Leserin. Aber immerhin: "Herr Klassen und sein Team sind sehr freundlich und hilfsbereit!"

Nun gibt es gute Nachrichten: Immerhin der Briefkasten kommt wieder an Ort und Stelle. Die RNZ erfuhr von einem Sprecher der Deutschen Post, dass er sogar am heutigen Mittwoch noch "an altbewährter Stelle wieder aufgehängt" wird – wobei der alte gar nicht hing, sondern ein Standmodell war. Was die Kargheit der Filiale angeht, sagt der Postsprecher: "Die Innenausstattung des Postbereichs in einem Einzelhandelsgeschäft wird jedem Partner aus einem reichhaltigen Sortiment entgeltfrei angeboten und zur Verfügung gestellt. Aus unserer Sicht ist dieser ,gelbe’ Bereich in Ordnung." Alle anderen Artikel, zum Beispiel Schreibwaren, sei Sache des Selbstständigen, der die Filiale übernommen hat. Die Deutsche Post will aber noch einmal mit Klassen "hinsichtlich der Gestaltung und Einrichtung des Papier-Büro-Schreibwaren-Bereichs" reden und ihm Vorschläge machen.

Offen ist noch, ob es jemals wieder einen Postbank-Geldautomaten an Ort und Stelle geben wird. Bis zum gestrigen Mittwoch konnte eine Sprecherin des Unternehmens dazu noch keine abschließende Auskunft geben.

