Heidelberg-Handschuhsheim. (hö) Mitten in der Nacht zum Mittwoch um 1 Uhr läutete urplötzlich eine Glocke der Friedenskirche in Handschuhsheim. Beim zuständigen Polizeirevier Nord gingen mehrere Anrufe besorgter Bürger ein, eine Streife schaute auch nach dem Rechten - aber niemand war in der Kirche. Tatsächlich, so mutmaßt Pfarrer Gunnar Garleff, war es wohl ein Programmierfehler.

Die Totenglocke war möglicherweise auf Mittwoch, 1 Uhr, statt Mittwoch, 13 Uhr, programmiert worden. Nur: Weder am Dienstag noch am Mittwoch - wie überhaupt in dieser Woche - standen bei der evangelischen Friedensgemeinde Beerdigungen an.

Und so muss auch Pfarrer Garleff gestehen: "Auch am Tag danach wissen wir nicht genau, was zum Beerdigungsläuten geführt hat. Kurz: Wir stehen da selbst noch vor einem Rätsel."

Allzu lange klang die Glocke nicht durch die Handschuhsheimer Nacht, denn das Totenläuten dauert maximal sieben Minuten, am Ende stoppte das der Hausmeister mit einem Notschalter. Nun will Garleff, der selbst um seinen Schlaf gebracht wurde, sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert, denn die Totenglocke wird momentan noch von einer separaten älteren Anlage gesteuert.

Allerdings kann Garleff eines ausschließen: Dass es doch Menschen waren, die nachts in der Kirche ihr Unwesen getrieben haben. In der abgeschlossenen Kirche war niemand, auch nicht in der räumlich getrennten Sakristei, von der aus die Totenglocke bedient wird.

Insgesamt gibt es in der Friedenskirche fünf Glocken: Vier, darunter auch die Totenglocke, wurden 1920 in Bochum gegossen. Die jüngste Glocke ist aus Bronze und wurde 1960 in Heidelberg von Friedrich Wilhelm Schilling hergestellt - auf dem Areal in Bergheim, das heute als "Alte Glockengießerei" bekannt ist.