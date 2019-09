Heidelberg. (pol/mün) Nachdem mehrere Frauen in den vergangenen Wochen von einem älteren Mann in der Straßenbahn in Heidelberg belästigt wurden, meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg.

Weitere Zeuginnen hatten sich nach den Berichten in den Medien gemeldet. Daraufhin wurde die Linie 5 der RNV (OEG) verstärkt von der Polizei überwacht.

Am späten Mittwochvormittag (4. September) gelang zwei Beamtinnen des Dezernats für Sexualdelikte der Heidelberger Kriminalpolizei der Durchbruch: Sie nahmen einen 77-jährigen Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, den sie aufgrund vorliegender Personenbeschreibungen als Tatverdächtigen identifizieren konnten, fest.

Der Tatverdächtige soll mehrmals vor Frauen in der Straßenbahn onaniert haben, teilt die Polizei mit. Dabei habe er eine Aktentasche genutzt, die er sich auf dem Schoß gestellt hatte.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Rentner wieder auf freien Fuß gesetzt.

Update: 5. September 2019, 10.45 Uhr

Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Bereits mehrfach ist Fahrgästen der Straßenbahn-Linie 5 in Handschuhsheim in den vergangenen Wochen ein Mann aufgefallen, der in der Bahn onaniert hat. Nun meldeten sich zwei Frauen bei der Polizei, die nach dem Unbekannten und Zeugen sucht.

Aber der Reihe nach: Es war der 3. oder 4. Juli 2019, als einer Frau am Hans-Thoma-Platz in der Straßenbahn in Richtung Bismarckplatz ein zugestiegener Fahrgast auffiel. Der ältere Herr hatte eine Aktentasche dabei und setzte sich neben die Frau.

Seine Tasche stellte er auf seinen Schoß. Doch dann öffnete er laut der Zeugin den Reißverschluss seiner Hose und begann, an seinem Penis herumzuspielen. Dabei starrte er ein ihm gegenüber sitzendes Mädchen an. Die Frau meldete dies aber noch nicht.

Am 28. August nun begegnete dieselbe Straßenbahn-Fahrerin derselbe Mann erneut. Gegen 11.15 Uhr stieg er wieder in die Bahn. Und wieder soll er sich sexuell befriedigt haben.

Die Frau erzählte dies nun einer Freundin. Und auch ihr war der Mann mit der Aktentasche bereits aufgefallen. Also gingen die Frauen jetzt zur Polizei und meldeten die Vorfälle.

Sie beschrieben den Mann so: 65 bis 70 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, er soll weißes kurzes Haar mit Ansatz zur Halbglatze und einen Oberlippenbart gehabt haben. Er soll zudem Brillenträger sein und hatte jeweils eine schwarze Lederaktentasche dabei. Beim letzten Vorfall am 28. August trug der Mann eine weiß-graue Jacke.

Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 0621/1744444 melden.