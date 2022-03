Heidelberg. (RNZ) Erhalt und Stärkung der Innenstadt als Hauptgeschäftszentrum mit überörtlicher Anziehungskraft, Stärkung der Stadtteilzentren als Einkaufs-und Lebensmittelpunkte und flächendeckend fußläufige Erreichbarkeit von Läden mit Waren für den täglichen Bedarf – das sind die drei Kernziele des Einzelhandelskonzepts der Stadt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat das Konzept nun beschlossen.

> Die Innenstadt: Das Einzelhandelskonzept sieht vor, die Vielfalt in der Altstadt zu erhalten und zu stärken. Außerdem soll der Bereich entlang der Kurfürsten-Anlage bis zum Hauptbahnhof künftig Raum für Einzelhandel bieten, der das Angebot in der Altstadt ergänzt – neue Konzepte sind willkommen. Das lässt sich die Stadt auch etwas kosten. Mit dem Projekt "Mut zur Innenstadt" soll das Stadtzentrum von der Altstadt über Bergheim bis zum Hauptbahnhof von 2022 bis 2025 mit einem Förderprogramm von fünf Millionen Euro gestärkt werden. Die Stadt investiert davon 1,25 Millionen Euro aus eigenen Mitteln. Weitere 3,75 Millionen Euro erhält sie als Bundesförderung aus dem Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" des Ministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

> Die Stadtteile: Zur Stärkung der Stadtteilzentren als Einkaufs- und Lebensmittelpunkte sieht das Konzept die Ausweisung von zentralen Versorgungsbereichen vor. Diese sind neben der Innenstadt und dem "Besonderen Zentrum Europaplatz" das Stadtteilzentrum Neuenheim sowie die Nahversorgungszentren Bahnstadt, Kirchheim und Ziegelhausen. Perspektivisch sollen auch die Ortskerne von Handschuhsheim und Rohrbach zu Nahversorgungszentren entwickelt werden. Außerdem soll in Zukunft auch ein Nahversorgungszentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) entstehen. Ziel ist, dass langfristig jeder Bürger in seinem Stadtteil zu Fuß zum Einkaufen gehen kann.

Info: www.heidelberg.de/einzelhandel