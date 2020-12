Heidelberg. (rie) Sie war eine der Heidelberger Grünen der ersten Stunde und saß acht Jahre lang im Bundestag: Angelika Köster-Loßack. Am Sonntag ist sie im Alter von 73 Jahren verstorben. Köster-Loßack gehörte von 1986 bis 1989 der Gemeinderatsfraktion der Grün-Alternativen Liste (GAL) an, die OB Zundel immer wieder das Leben schwer machte. Köster-Loßack aber war keine von den "jungen Wilden", sie suchte als Realpolitikerin stets pragmatisch nach Lösungen. Mit ihrem großen Engagement wurde sie zur Mitgründerin des Internationalen Frauenzentrums Heidelberg und setzte sich auch stark für den Erhalt des Völkerkundemuseums ein.

Nachdem die promovierte Ethnologin 20 Jahre lang als Dozentin für die US-amerikanische Universität Maryland in Patrick-Henry-Village Kurse gegeben hatte, ergatterte sie 1994 die Bundestagskandidatur der Grünen im Wahlkreis Heidelberg. Sie holte das Mandat über die Landesliste – und schaffte 1998 den Wiedereinzug. 2002 musste sie gegen ihren Willen abtreten – weil der damalige Grünen-Bundeschef Fritz Kuhn einen Wahlkreis brauchte. Im Bundestag hatte sie sich stark in der Entwicklungspolitik engagiert und als Streiterin für globale Gerechtigkeit dafür gekämpft, dass Deutschland Projekte nachhaltig fördert. So war es eine logische Fortsetzung ihres Engagements, als Köster-Loßack nach ihrer Bundestagszeit für drei Jahre das Südasien-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung im pakistanischen Lahore leitete.

Schon nach dem Studium an der Ruperto Carola hatte Köster-Loßack mit ihrem Mann Peter Köster Israel bereist und ein Jahr lang im Kibbuz gelebt. Ihre Verbundenheit zu Israel und besonders zum Judentum zeigten sich auch in Heidelberg: So setzte sie sich für die Stärkung der Hochschule für Jüdische Studien sowie für den Neubau der Synagoge ein.

Nach fast 40 Jahren in der Weststadt, wo sie mit Mann Peter und Sohn David gelebt hatte, zog Köster-Loßack 2010 ins hessische Bensheim – und auch dort engagierte sie sich in der Kommunalpolitik sowie im Auerbacher Synagogenverein. Köster-Loßack verstarb am Sonntag, nachdem im August ein Hirntumor bei ihr festgestellt worden war.