Heidelberg. (pri/RNZ) Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz im Bereich des Iqbalufers. Ersten Informationen zufolge wurde am Ufer Blut gefunden. Man vermutete, dass eine Person in den Neckar gestürzt ist.

Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst waren mit etwa 50 Kräften vor Ort. Auch mehrere Boote waren im Wasser an der Suche beteiligt.