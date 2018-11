Heidelberg. (pri/pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend auf dem Grenzhöfer Weg in der Nähe der Hessenhöe zwischen Grenzhof und Eppelheim. Laut Polizeibericht fand der Unfall gegen 18.15 Uhr an der Einmündung des Grenzhöfer Wegs (Kreisstraße K9709) auf die Kreisstraße K9702 zwischen Wieblingen und Plankstadt statt.

An der Einmündung missachtete eine 37-jährige Peugeot-Fahrerin die Vorfahrt einer 21-jährigen Mercedes-SUV-Fahrerin und stieß mit dieser im Einmündungsbereich zusammen. Wahrscheinlich hatte sie ein Stoppschild missachtet. In der Folge des Aufpralls drehte sich der Mercedes um die Längsachse und kam auf dem Dach zum Liegen. Auch der Peugeot drehte sich um die eigene Achse und blieb im Einmündungsbereich stehen.

Die Insassen konnten die Fahrzeugen selbst verlassen und wurden nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei dem Unfall entstand 26.000 Euro Sachschaden. Der Einmündungsbereich war während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung kurz gesperrt, was kurze Staus verursachte.

Insgesamt waren sechs Streifenwagen, zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr im Einsatz.