Heidelberg. (pri/rl) Am Dienstagvormittag kurz nach 11 Uhr ist am Heidelberger Zoo Bambus in Brand geraten. Nach Angaben des Kaufmännischen Geschäftsführers Frank-Dieter Heck war ein Zoo-Mitarbeiter damit beschäftigt, Unkraut auf dem Gehweg entlang der Tiergartenstraße mit einem Gasbrenner zu entfernen.

Vermutlich durch Funkenflug entzündeten sich auf dem Boden liegende Laubblätter und griffen auf die Süßgräser entlang der Umzäunung vor dem Verwaltungsgebäude über. Auch eine hölzerne Sichtschutzwand fing Feuer.

Die gerufene Feuerwehr Heidelberg hatte den Brand schnell gelöscht. Der Sachschaden dürfte gering sein. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen in der Tiergartenstraße.