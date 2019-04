Heidelberg. (pol/mün) Der Drang nach Zigaretten und Alkohol bei einem 49-Jährigen war offenbar so groß, dass er in der Nacht zum Sonntag einen Tankstelleneinbruch wagte. Gegen 1.30 hat er mit einem Mülleimer drei Scheiben der Tankstelle in der Schwetzinger Straße in Kirchheim zertrümmert, wie die Polizei mitteilt. Dann sei er in den Verkaufsraum eingestiegen und habe sich "versorgt".

Ein Zeuge verständigte die Polizei und so konnte der 49-Jährige noch auf dem Gelände der Tankstelle festgenommen werden. Die Beamten fanden bei ihm alkoholische Getränke und Tabakwaren im Wert von etwa 30 Euro.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung auf dem Polizeirevier Heidelberg-Süd wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten sahen keine Haftgründe gegeben.