So sieht es derzeit in Kirchheim zwischen dem Aldi- und dem Lidl-Parkplatz aus. Foto: sm

Heidelberg. (RNZ) Im gesamten Heidelberger Stadtgebiet kommt es bei der Altglassammlung derzeit zu Verzögerungen. Das hat das zuständige Unternehmen "Remondis Recycling GmbH & Co. KG" mitgeteilt, das im Auftrag der Dualen Systeme Deutschland die öffentlichen Glascontainer leert. Es gebe sowohl technische Probleme mit Fahrzeugen als auch personelle Engpässe. Ein Ersatzfahrzeug mit geringerer Sammelleistung sei aber bereits im Einsatz.

Der Regiebetrieb Reinigung der städtischen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung unterstützt jetzt bei der Entfernung des Altglases, das sich an vielen Stellen im Stadtgebiet bereits rund um die Container angesammelt hat. Die Stadt appelliert in diesem Zusammenhang an Bürgerinnen und Bürger, ihr Altglas noch einmal mitzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt zu entsorgen, wenn die Glascontainer voll sind.

Das Abstellen von Behältnissen vor und auf den Containern ist nicht gestattet. Für die Fahrer der Sammelfahrzeuge sei es ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand, das Altglas separat aufzusammeln. Auch könne es zu einer Gefährdung durch Scherben kommen.