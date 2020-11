Heidelberg. (hob) Ein DNA-Abgleich brachte die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg auf die richtige Spur. Am Dienstag konnten sie so einen 24-jährigen Mann in seiner Wohnung in Leimen festnehmen. Seit Donnerstag sitzt er auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Anklage-Behörde wirft ihm einen sexuellen Übergriff im Neuenheimer Feld vor. Die Tat vom 5. September hatte vor allem viele Studentinnen, aber auch die Beschäftigten im Campus beunruhigt.

Der Tatverdächtige soll an diesem Tag gegen 7.30 Uhr eine 22-jährige Studentin auf einem Fußweg im Neuenheimer Feld verfolgt und angegriffen haben. Da die junge Frau sich aber massiv gegen die versuchte Vergewaltigung wehrte und laut um Hilfe schrie, wurden Anwohner auf das Geschehen aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Täter.

Die Kriminaltechnik konnte jedoch am Tatort Spuren sicherstellen. Und da die DNA des 24-Jährigen aus einem früheren Ermittlungsverfahren gespeichert war, gelang den Fahndern beim Spurenabgleich der Treffer. Nachdem die Ermittlungsrichterin den Haftbefehl erlassen hatte, wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob der 24-Jährige noch für eine weitere Tat in Betracht kommt, wird derzeit ermittelt. Denn am gleichen Morgen, an dem die Studentin überfallen worden war, wurde – knapp 15 Minuten später – eine Joggerin am Leinpfad, in Höhe des Zoos, brutal angegriffen. Der noch unbekannte Täter sprach die 57-Jährige während einer kurzen Laufpause an und fragte sie nach dem Weg. Danach trennten sich die beiden zunächst, trafen aber bereits wenige Minuten danach wieder aufeinander. Der Angreifer versetzte der Joggerin einen Stoß in den Rücken und sie stürzte eine kleine Uferböschung zum Neckar hinunter. Anschließend schlug er auf die Frau ein. Als sie sich vehement zur Wehr setzte, stieß er sie in den angrenzenden Neckarkanal. Glücklicherweise gelang es der 57-Jährigen aber, ans rettende Ufer zu schwimmen.

"Ob die beiden Straftaten zusammenhängen, können wir noch nicht sagen", sagte gestern eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Bislang habe man noch keine Verbindung herstellen können.

Update: Freitag, 6. November 2020, 19.45 Uhr

24-Jähriger soll versucht haben Studentin zu vergewaltigen

Die 22-Jährige war vor einem Monat im Neuenheimer Feld überfallen worden. Eine DNA-Spur führte nun zu dem Verdächtigen.

Heidelberg. (pol/rl) Weil er eine Studentin vergewaltigt wollte, wurde bereits am Mittwoch ein 24-jähriger Mann verhaftet. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Freitag mit.

Am Samstagmorgen, 5. September, war eine 22-jährige Studentin gegen 7.30 Uhr auf einem Fußweg im Neuenheimer Feld unterwegs. Der junge Mann soll sie zunächst verfolgt haben und sie dann angegriffen haben. Mit Gewalt soll er sie dann zur Duldung sexueller Handlungen genötigt haben.

Weil sich die 22-Jährige massiv wehrte und anhaltend um Hilfe schrie, wurden Anwohner aufmerksam. Daraufhin soll der 24-Jährige geflohen sein.

Eine am Tatort sichergestellte DNA-Spur lenkte den Verdacht danach auf den 24-Jährigen, der daraufhin am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung in Leimen festgenommen wurde.

Am gestrigen Donnerstag wurde der Haftbefehl erlassen, sodass der Verdächtige derzeit in einer Justizvollzugsanstalt sitzt.