Von Lena Scheuermann

Heidelberg. "Ich habe Angst, dass meine Kinder in einer toten Welt leben müssen" – Sorgen und Ängste wie diese stehen auf den Schildern, welche die Klimaaktivistinnen und -aktivisten um den Hals tragen. An sechs Orten in Heidelberg – etwa an der Alten Brücke, der Zufahrt zur Plöck und der Poststraße – organisierten einzelne Mitglieder der Umweltbewegung "Extinction Rebellion" (XR) am Samstagmittag Sitzblockaden – und legten damit für kurze Zeit den Verkehr lahm.

"Wir wollen Passanten damit konfrontieren, dass die Klimakrise ein drängendes Problem ist, auf das aufmerksam gemacht werden muss", erklärt Judith Notbohm von der Heidelberger XR-Gruppe. Die Sitzblockade ist nicht die erste Protestaktion zivilen Ungehorsams in Heidelberg, mit denen "Extinction Rebellion" neben dem drohenden Klimakollaps auch auf das massive Artensterben aufmerksam machen möchte. Neu ist allerdings die Form des Protests: Die "Rebellion of One" oder "Rebellion des Einzelnen", die am Samstag deutschlandweit stattfanden, sind nicht nur eine Corona-konforme Protestform, sondern auch Ausdruck der wachsenden Verzweiflung der Aktivisten angesichts der Klimakrise und dem Versagen der Bundesregierung.

Sitzblocke von Extinction Rebellion in Heidelberg - Fotogalerie



























In erster Linie gehe es den Demonstrierenden mit den "Ein-Mensch-Blockaden" auch nicht um eine Behinderung des Verkehrs, sondern vielmehr darum, mit Passanten in Dialog zu treten und auf die Dringlichkeit der Lage aufmerksam zu machen, wie die Aktivistinnen und Aktivisten klarstellen. Während die Autofahrer vereinzelt genervt reagierten, befürworteten einige Passanten den Protest. Nach kurzer Zeit wurden die Sitzblockaden von der Polizei aufgelöst.