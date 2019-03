Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul haben vor sechs Wochen das Theresienkrankenhaus und die St. Hedwigsklinik in Mannheim an die Barmherzigen Brüder Trier verkauft. Sie sind auch Gesellschafter des St. Josefskrankenhauses in der Weststadt. Die RNZ sprach mit dem Geschäftsführer Manfred Albrecht, was nun auf sein Haus zukommt.

Manfred Albrecht. Foto: privat

Herr Albrecht, nach dem Verkauf des Theresienkrankenhauses ist nun auch Ihr Haus an der Reihe?

Es gibt im Augenblick keine Pläne, das St. Josefskrankenhaus zu verkaufen oder einen Gesellschafterwechsel vorzunehmen.

Welche Erfahrung haben Sie mit den Barmherzigen Schwestern als Gesellschafter gemacht?

Der Orden ist seit über 170 Jahren im sozialen Bereich tätig und hat viele Einrichtungen gegründet und betrieben. 1860 kamen sie nach Heidelberg, 1890 gründeten sie das St. Josefskrankenhaus, sie haben immer ihre Verantwortung wahrgenommen und ihre Häuser so geführt, dass sie im christlichen Sinne eine Zukunft haben.

Wie würde sich ein Verkauf an die Barmherzigen Brüder Trier auswirken? Stehen die für andere Werte oder eine andere Betriebsführung?

Generell gilt für kirchliche oder christliche Einrichtungen, dass sie gute Medizin anbieten und auch wirtschaftlich sein müssen, aber die christlich-karitativen Werte stehen besonders im Vordergrund. Insofern wird sich wenig an der Ausrichtung ändern, wenn es zu einem Verkauf käme. Größere kirchliche Träger arbeiten mit zentraler Konzernstruktur, sind stärker vernetzt und bieten mehr Synergieeffekte.

Wieso werden innerhalb der Kirche überhaupt Krankenhäuser verkauft?

Es gibt Träger, die sich strukturell anders aufgestellt haben. Die Barmherzigen Schwestern sind an sich kein kleiner Krankenhausträger und haben eher eine dezentrale Struktur. In absehbarer Zeit könnte es im kirchlichen Bereich zu einem Konzentrationsprozess kommen - wie in der restlichen Krankenhausbranche auch. Im Fall des Theresienkrankenhauses war es so, dass erst über eine Generalsanierung, dann über einen neuen Standort nachgedacht wurde - und dann kam bei den Barmherzigen Schwestern die Frage auf, ob man das organisatorisch und finanziell überhaupt stemmen kann. Und so kam man auf die Idee, einen neuen Gesellschafter zu suchen - und zwar bewusst im kirchlichen Bereich. Ein Verkauf an Private war nie im Gespräch.

Wie steht das St. Josefskrankenhaus eigentlich wirtschaftlich da? Mit seinen 234 Betten ist es ja eher ein kleines Haus…

In den letzten 30 Jahren haben wir noch keine roten Zahlen geschrieben, sondern immer einen kleinen Überschuss erwirtschaftet. Den brauchen wir auch, um investieren zu können. Allerdings macht es momentan der Gesetzgeber fast unmöglich, keine roten Zahlen zu schreiben. Und natürlich gibt es auch keinen richtigen Wettbewerb mehr. Denn hinter den städtischen und den Kreiskrankenhäusern steht die öffentliche Kasse mit Steuergeldern, die wir als kirchliche Häuser natürlich nicht anzapfen können.

Wenn in Mannheim ein Neubau der Grund für den Verkauf ist, was steht an Investitionen in Ihrem Haus an?

Wir haben vor ein paar Jahren einen Ergänzungsneubau mit zwei Bettenstationen eingeweiht, unsere Operationsabteilung, die Zentralsterilisation und unsere Intensivstation wurden neu gemacht. Die großen Investitionen wurden getätigt, es stehen auch keine weiteren an, die solche Entscheidungen wie in Mannheim herbeiführen könnten.

Die Situation in den klösterlichen Gemeinschaften wird ja in Zukunft nicht einfacher. Ist es dann nicht fast absehbar, dass auch das St. Josefskrankenhaus über kurz oder lang andere Gesellschafter bekommt?

Die Barmherzigen Schwestern wird es wohl noch länger geben, aber wie lange sie noch aktiv im Krankenhausgeschäft tätig sind, das muss man sehen. Insofern: Ja, es wird Veränderungen geben, aber wann und wie, das ist nicht absehbar.