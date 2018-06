Von Steffen Blatt

Heidelberg. Einst arbeiteten in dem markanten Hochhaus im Emmertsgrund Versicherungsmakler und Vermögensberater. Das 18-stöckige Gebäude war die Zentrale von MLP und wird nach dem Gründer Manfred Lautenschläger "Langer Manfred" genannt. Vor etwas mehr als einem Jahr verkaufte der Finanzdienstleister den Turm - und jetzt soll er zur Keimzelle von neuen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China werden. Nun wurde dort eine Wirtschaftsvereinigung gegründet, die den Austausch zwischen beiden Ländern fördern will.

Die "Sino-German Business Federation" (SGBF) will Brücken bauen zwischen Deutschland und China und eine Plattform sein für Unternehmen aus beiden Ländern, den Dialog sowie Kontakte fördern zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Regierungen. Die gemeinnützige Organisation hat zwar ganz Deutschland im Blick, Heidelberg soll dabei aber als "Drehscheibe" dienen. "Es gibt schon eine Reihe von Verbindungen zwischen Deutschland und China. Wichtig ist dabei, dass die Menschen sich kennenlernen und so Vertrauen entstehen kann", sagte SGBF-Präsident Sompo Chou bei der Gründungsfeier im "Langen Manfred", der nun offiziell "Tech Tower" heißt.

Sompo Chou (l.), der Präsident der neu gegründeten deutsch-chinesischen Wirtschaftsvereinigung, ernannte OB Eckart Würzner zum Ehrenmitglied. Foto: privat

Der Geschäftsmann sieht sich als Vermittler zwischen den Kulturen, und er scheint dafür prädestiniert zu sein: Er wuchs in Deutschland auf, studierte in Bonn Wirtschaft und promovierte in Peking. Dort und an der Universität Bayreuth arbeitete er als Professor und schrieb bisher vier Bücher unter anderem über Management über kulturelle Grenzen hinweg.

Chou ist auch Vorsitzender der Holding, die auf den Patton Barracks in Kirchheim einen deutsch-chinesischen Technologiepark für Unternehmen aus der IT-Branche entwickeln will und die ihre Büros ebenfalls im "Langen Manfred" hat. Bis die Flächen auf dem ehemaligen US-Areal zur Verfügung stehen, dient der Tech Tower als Basis für chinesische Unternehmen, die nach Europa kommen wollen, sei es mit Abteilungen für Forschung und Entwicklung oder für Vertrieb und Firmenbeteiligungen. Laut Chou ist das Interesse groß: "Heidelberg liegt im Herzen Europas, viele große Unternehmen sind in der Stadt und der Region ansässig - gleichzeitig hat man hier die Ruhe, um kreativ zu werden."

Mehrere Unternehmen hätten bereits Interesse an Büros im "Langen Manfred", Mietverträge und Absichtserklärungen - auch für Gebäude auf Patton - seien bereits unterschrieben, unter anderem mit Shenyang, dem kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum Nordostchinas. Die Hauptstadt der Provinz Liaoning hat über 4,6 Millionen Einwohner, in der dortigen Metropolregion leben über sieben Millionen Menschen. Bei solchen Dimensionen geht der Blick der Chinesen über Heidelberg hinaus auf die ganze Region von Frankfurt bis Karlsruhe mit ihren Universitäten, Forschungseinrichtungen und großen Konzernen.

Heidelberg soll dabei eine Schlüsselrolle zukommen, die Stadt könnte laut Chou sogar "zum Zentrum der chinesischen Wirtschaftsaktivitäten in Europa" werden. Dazu will auch die SGBF beitragen. Bei der Gründungszeremonie wurde Oberbürgermeister Eckart Würzner zum Ehrenmitglied ernannt, und auch er sieht in dem deutsch-chinesischen Geschäftsmann eine wichtige Figur für die Entwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen. "Er ist nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein Freund", sagte er über Chou. Der konnte für die Wirtschaftsvereinigung zwei renommierte Vizepräsidenten gewinnen: Gerhard Meyer aus dem Management der Unternehmensberatung Falk & Co, die auch in Heidelberg sitzt, und Rüdiger von Rosen, den ehemaligen Vorstandssprecher der Deutsche Börse AG.