An Bier mangelte es beim Emmertsgrundfest selten, an Wasser dagegen schon. Das soll sich spätestens 2019 ändern. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg-Emmertsgrund. "Na endlich!", dürfte wohl die Reaktion so ziemlich aller Bezirksbeiräte gewesen sein, als auf der Tagesordnung ihrer jüngsten Sitzung der Punkt "Verbesserung der Medienversorgung auf dem Vorplatz beim Bürgerhaus Emmertsgrund" auftauchte. Hiermit war aber keineswegs ein neues "Offenes Bücherregal" mit Druckmedien aller Art gemeint. Es ging vielmehr um die Versorgung dieses Platzes mit Wasser und Strom. Diese hatte sich nicht nur, vor allem aber auch beim Emmertsgrundfest des Stadtteilvereins als zuweilen ungenügend erwiesen.

Bei diesem Fest konnte in den letzten Jahren die Sonne noch so prächtig scheinen und der Zulauf mindestens so groß sein wie die Stimmung gut. Aber dennoch herrschte an den Ständen und im Bühnenbereich so etwas wie ständige Alarmbereitschaft. In einem Antrag aus der Mitte des Bezirksbeirates wurde unter anderem getadelt, dass die "vorhandene Infrastruktur für Strom und Wasser den Anforderungen leider nicht in ausreichendem Maße gewachsen ist".

So könne der Stromanschluss bei Konzerten nur für die Versorgung der Bühne genutzt werden. Noch dazu könne der vorhandene Wasseranschluss nur den Getränkestand versorgen, das Stadtteilfest mit seinen Ständen an der Schule und unterhalb des Augustinums jedoch nicht.

Schlussendlich zogen die Antragsteller folgendes Fazit: "Die Wege sind sehr lang! Die letzten Feste auf dem Platz waren regelmäßig von Stromausfällen wegen Überlastung überschattet. Stände ohne Strom (Lebensmittel), Bühne und Musik ohne Strom (Peinlich für alle Akteure) und Notversorgungen mussten über Klassenräume erstellt werden!"

Nun ließ Ralf Pfeifer vom städtischen Gebäudemanagement die Räte wissen, dass zur sicheren Versorgung nicht nur die Anschlüsse am Bürgerhaus verstärkt werden müssten. Vielmehr müsse aufgrund der Entfernung eine zweite Versorgungseinrichtung geschaffen werden. Möglich sei dies durch jeweils einen kombinierten Verteilerschrank für Strom und Wasser am Bürgerhaus sowie in der Grünanlage vor der Grundschule. Die Kosten für beide Versorgungseinheiten betragen rund 35.000 Euro, mit den entsprechenden Arbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Allerdings geht Pfeifer nicht davon aus, dass diese bis zum nächsten Emmertsgrundfest am 7. Juli beendet sein werden.