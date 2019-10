Heidelberg. (pol/rl) Ein 26-Jähriger soll Anfang September einen Mann auf dem Emmertsgrund zusammengeschlagen und getreten haben. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim am Montag mit.

Der türkische Tatverdächtige soll sich am Freitag, 6. September, gegen 18.45 Uhr im Forum mit einem anderen Mann gestritten haben. Dabei soll er seinen Gegner auf den Hinterkopf geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Danach soll der 26-Jährige das Opfer mehrfach auf den Oberkörper getreten und ihm so mehrere Prellungen und Rippenbrüche zugefügt haben. Als ein Zeuge dem Opfer zur Hilfe kam, soll der 26-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Am Freitag wurde der 26-Jährige in seiner Wohnung festgenommen und sitzt seit Samstag in einer Justizvollzugsanstalt.

Ebenfalls am Freitag durchsuchte die Polizei ab 16 Uhr zwei weitere Wohnungen im Emmertsgrund und eine Wohnung in Leimen. Gegen die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren wird wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt. Sie sollen im Dezember 2018 auf dem Emmertsgrund mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen sowie ein Samurai-Schwert.

Zudem kam es am Freitagabend zwischen 15.30 und 22.30 Uhr zu einer größeren Alkohol- und Drogenkontrolle auf der Straße "Am Götzenberg". Dabei wurden 112 Fahrzeuge und 126 Personen überprüft. Dabei stellte die Polizei folgende Verstöße fest: Sieben Personen sind offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen, einer fuhr betrunken, bei zehn Personen wurden illegale Drogen gefunden und zwei Personen waren ohne Führerschein unterwegs.