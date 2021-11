Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Coronalage sorgt im Einzelhandel zunehmend für Verunsicherung – bei Händlerinnen und Händlern, den Angestellten und nicht zuletzt bei den Kunden. Das wurde im Rahmen des Weihnachts-Pressegesprächs von Handelsverband Nordbaden und Citymarketingverein Pro Heidelberg am Freitagnachmittag deutlich. "Sie sehen es: Die Rolltreppe läuft und läuft, und es sind nur wenige Kunden da", sagte Bernd Niebel, dessen Modehaus in Handschuhsheim in diesem Jahr Gastgeber der Veranstaltung war.

Sven Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, bestätigt den Kundenrückgang. September und Oktober seien für die Händler sehr gute Monate gewesen. Seit dieser Woche gehe die Frequenz zurück. "Mein Telefon steht seit gestern auch nicht mehr still", berichtet Niebel, der 130 Mitarbeiter beschäftigt. Viele treibe die Sorge vor Kurzarbeit um oder davor, dass ein erneuter Lockdown kommen könnte. Und die 3G-Regelung, die seit Mittwoch für einen großen Bereich des Einzelhandels gilt, verunsichere zusätzlich.

Rubel betonte, dass die Situation unbefriedigend für Arbeitgeber sei: "Für Kunden gilt 3G, aber die Arbeitnehmer darf man nicht fragen, ob sie geimpft sind. Das stellt die ganze Absurdität dar." Die Alarmstufe stelle die Einzelhändler vor eine große Herausforderung, wobei sie nicht verpflichtet sind, Kunden schon beim Betreten des Geschäfts zu kontrollieren. Stichprobenartige Kontrollen reichen aus. "Wer keinen Nachweis vorlegt, wird gebeten zu gehen", erklärte Niebel. Rubel appelliert an alle, die nicht geimpft sind, nur getestet zu kommen.

Auch Nikolina Visevic von Pro Heidelberg bestätigte, dass vor allem kleinere Betriebe große Sorge vor einem weiteren Lockdown hätten. "Gerade weil ja auch Weihnachtswaren angeschafft wurden." Die Umsatzverluste des vergangenen Jahres seien längst nicht aufgefangen und alle hätten große Hoffnungen in das diesjährige Weihnachtsgeschäft gehabt, bestätigte Niebel.

"Trotzdem sind viele immer noch hoffnungsvoll", betonte Visevic. Schließlich ziehe etwa der Weihnachtsmarkt potenzielle Kunden an. Pro-Heidelberg-Vorsitzende Susanne Schaffner hatte es am Vormittag bereits beobachtet: "Die Stadt war heute schon gut gefüllt, außerdem tut das einfach der Seele gut."

Hoffnungsvoll blicken die Händler auch auf die zwei langen Einkaufsnächte, die noch vor Weihnachten geplant sind. Die erste ist am Freitag, 26. November – dann öffnen viele Länden bis 22 Uhr und erwarten ihre Kunden mit Sonderaktionen und Rabatten. Der Vorstoß von OB Würzner, noch im Dezember an den Wochenenden kostenlosen ÖPNV im Stadtgebiet einzuführen, stieß auf großen Zuspruch. In einem anderen Punkt äußerte Bernd Niebel aber auch deutliche Kritik an der Stadt: Dass sie keinen verkaufsoffenen Sonntag ermöglicht hatte. "Der fehlt uns brutal."