Heidelberg. (RNZ) Wie Heidelberg in den letzten 75 Jahren sein Gesicht veränderte – darum geht es in der RNZ-Serie "Einst und Jetzt". Alle Leser sind dazu aufgerufen, ihre Alben durchzublättern und uns Fotos aus den letzten siebeneinhalb Jahrzehnten zuzusenden. Unser Fotograf fängt die gleiche Stelle dann noch einmal aus dem gleichen Blickwinkel ein. In diesem Artikel sammeln wir die Fotopaare aller der bisherigen Folgen der Artikel-Serie ""Heidelberg - einst und jetzt".