Heidelberg. (pol/mare) Goldschmuck und Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch am helllichten Tag in eine Wohnung eines Anwesens in der Ilse-Krall-Straße in Kirchheim. Das berichtet die Polizei.

Durch Aufhebeln der Wohnungstür verschafften sich die Täter am Dienstag zwischen 12.30 und 20.30 Uhr brachial Zutritt und durchsuchten Zimmer und Behältnisse.

Nach Angaben der Bewohnerin fielen den Einbrechern diverse Schmuckstücke und auch Bargeld in aktuell nicht bekannter Höhe in die Hände.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an. Zeugen, die am Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.fon 06221/34180, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, in Verbindung zu setzen.