Von Jonas Labrenz

Heidelberg-Handschuhsheim. Viele Handschuhsheimer fühlten sich überrumpelt, als die RNZ am 11. September über die Anwohnerinitiative in der Mühltalstraße berichtete und die Stadt damals erklärte, aus dem verkehrsberuhigten Bereich eine Einbahnstraße machen zu wollen. Die daraufhin von Burghard Suermann gegründete "Initiative Handschuhsheimer Hangbewohner" (IHH) sammelte 900 Unterschriften (Stand: Freitag, 9. November) gegen die geplante Maßnahme. Die IHH zeigte sich verärgert über die Informationspolitik der Stadt und erklärte, eine Einbahnstraße würde nicht dazu führen, dass die nur fünf Meter breite Spielstraße sicherer würde: "Es gibt mit einer Einbahnstraße nur Nachteile", so Suermann, der den Umweg, den die Autofahrer hangabwärts über die Bergstraße, Kapellenweg und Steubenstraße auf sich nehmen müssten, auf 1,5 Kilometer beziffert. "Das Problem wird damit nur verlagert", argumentiert die IHH.

Nun äußern sich auch Detlev Haas, Anwohner der Spielstraße und seit dreißig Jahren bemüht, den verkehrsberuhigten Bereich sicherer zu machen, und die Stadt Heidelberg zu den Argumenten der Initiative. Im Vorfeld der Bezirksbeiratssitzung am kommenden Donnerstag hat der "Blick in die Stadtteile" noch einmal die unterschiedlichen Positionen zusammengefasst.

> Warum wurden die Hangbewohner nicht gehört? Suermann ist verärgert, weil die Hangbewohner und die Anlieger der Bergstraße vollkommen von den Plänen überrascht worden sind und der Bezirksbeirat jetzt nur eine Informationsvorlage erhält, nicht aber über die Maßnahme abstimmen darf. Die Stadt rechtfertigt die Vorgehensweise: "Bei der Frage nach Einbahnstraßenregelungen, verkehrsberuhigten Bereichen und Ähnlichem hat die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oberste Priorität. Die Verkehrsbehörde entscheidet hierzu in Abstimmung mit der Verkehrspolizei. Eine Anhörung von Anwohnern oder gar Beteiligung ist nicht vorgesehen."

> Was bringt die Einbahnstraßen-Regelung? "Instinktiv glaubt man sich sicherer", so Suermann, doch letztlich glaubt er, dass die Autofahrer ohne den abbremsenden Gegenverkehr noch schneller fahren würden als heute. Die direkten Anwohner sehen das hingegen ganz anders: "Die Ursache für die Gefahr ist der Begegnungsverkehr", so der Polizist Haas. Wenn zwei Autos in dieser engen Straße aneinander vorbeifahren, bleibe für Fußgänger kein Platz mehr übrig. Deshalb sei auch ein angeleinter Hund überfahren worden (wir berichteten). Von Autos beschädigte Dachrinnen und Berichte von angefahrenen Fußgängern seien weitere Beweise, dass es in der Mühltalstraße zu eng sei.

> Was schlagen die Hangbewohner vor? Die IHH will Bodenschwellen und eine Regelung für die Vorfahrt an Engstellen. "Dieses würde die Harmonisierung des fließenden Verkehrs verbessern", heißt es in einem Schreiben an die Bezirksbeiräte, das Suermann auch an den Baubürgermeister Jürgen Odszuck schickte. Außerdem sollten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und das Parken untersagt werden, da es dadurch "zu zusätzlichen Verengungen mit Behinderung des fließenden Verkehrs" komme.

> Was sagen die Anwohner dazu? Die Geschwindigkeit sei nicht das Hauptproblem, so Haas. Schwellen würden die Situation nur verschärfen, denn dadurch würden die Autofahrer und die Passanten noch mehr Probleme in der engen Straße bekommen. Dort könnten wegen der Platzverhältnisse auch nicht - wie gesetzlich in Spielstraßen vorgesehen - Parkflächen ausgewiesen oder Pflanzbeete angelegt werden.

> Wie unfallträchtig ist die Straße heute? Suermann und die Unterstützer der Initiative erklären, sie hätten nie von Unfällen gehört. "Ich kann die Unfallopfer namentlich benennen", entgegnet Haas. Einer seiner Nachbarn sei in diesem Jahr bereits drei Mal angefahren worden. Glücklicherweise gingen die Unfälle aber meist glimpflich aus. Nur in den seltensten Fällen würden sie der Polizei gemeldet.

> Ist die Baustelle in der Bergstraße schuld an den Problemen? "Unsere Überlegungen sind bereits älter als die Baustelle in der Bergstraße", antwortet Haas. Schon vor deren Beginn habe er Oberbürgermeister Würzner sein Verkehrskonzept überreicht.

Info: Der Bezirksbeirat Handschuhsheim tagt am Donnerstag, 15. November, um 18.30 Uhr im Carl-Rottmann-Saal, Dossenheimer Landstraße 13. Die Sitzung ist öffentlich.