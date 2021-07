Von Philipp Neumayr

Heidelberg/Utrecht. Jedes Jahr erkranken 35.000 Kinder und Jugendliche in Europa an Krebs. Mehr als 6000 von ihnen überleben nicht, weil die verfügbaren Standardtherapien nicht ausreichen. Eine neue länderübergreifende Kooperation soll krebskranken Kindern nun besser helfen: Das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) und das niederländische Prinses Máxima Centrum für pädiatrische Onkologie legen einen Forschungsfonds auf, um Therapien zu entwickeln, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind und mit weniger Nebenwirkungen und Langzeitfolgen einhergehen. Im Beisein der niederländischen Königin Máxima, Namensgeberin des Prinses Máxima Centrums in Utrecht, unterzeichneten Vertreter beider Zentren am gestrigen Montag in der niederländischen Botschaft in Berlin ein Memorandum zur strategischen Zusammenarbeit in der europäischen Kinderonkologie.

"Heute machen wir einen großen Schritt auf dem Weg zu neuen Horizonten", sagte Stefan Pfister, der das Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg gemeinsam mit Olaf Witt und Andreas Kulozik leitet. In den letzten 20 bis 30 Jahren habe sich die Zahl der erfolgreichen Behandlungen von Krebs bei Kindern und Jugendlichen nicht verbessert. Umso wichtiger seien neue Innovationen und Forschungsergebnisse.

Welche Bedeutung innovative Diagnose- und Therapieoptionen haben können, machte die ehemalige KiTZ-Patientin Stefanie Mattern deutlich, die einen Einblick in ihre Lebensgeschichte gab. Mit elf Jahren wurde bei ihr ein Glioblastom, ein besonders aggressiver Hirntumor, diagnostiziert. Drei Operationen und mehrere Jahre später fand ein Team um Stefan Pfister mithilfe modernster Diagnostik heraus, dass es sich tatsächlich um einen gutartigen Tumor handelte. Heute ist Stefanie Mattern 22, gilt als geheilt und wünscht sich: "Jedes Kind sollte die bestmögliche Diagnose und Behandlung erhalten."

Der von KiTZ und Prinses Máxima Centrum gegründete Forschungsfonds soll die Rahmenbedingungen für die europäische Kinderonkologie möglichst schnell verbessern und dafür sorgen, dass junge Patienten europaweit von modernen Therapie- und Diagnoseansätzen profitieren. Die Experten in Heidelberg und Utrecht schätzen, dass dafür mehr als zehn Millionen Euro notwendig sein werden.

"Wenn wir die Behandlungsmöglichkeiten krebskranker Kinder im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren wirklich verbessern und ihre Entwicklung beschleunigen wollen, bedarf es einer enormen Investition und Kraftanstrengung entlang der gesamten Innovationskette. Das heißt vom Labor bis hin zum Patienten", so Pfister. Dazu gehöre der Ausbau von Infrastrukturen, IT-Plattformen, klinischen Studien und gemeinsamen Ausbildungsprogrammen für Spitzenkräfte auf höchstem Niveau. Diese Plattformen ermöglichen es etwa, anonymisierte Patientendaten für klinische Studien zu teilen. Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll die Einrichtung patientenspezifischer Labormodelle sein. Tumoren einzelner Patienten können damit im Labor imitiert und ihr Ansprechen auf bestimmte Wirkstoffe im Vorfeld getestet werden.

"Was wir vorhaben, ist wirklich einzigartig. Mit diesem Partnerprogramm können wir eine hochkarätige Forschungsinfrastruktur aufbauen, die völlig neue Perspektiven für das Thema Krebs im Kindesalter schafft", sagte Alexander Eggermont, Wissenschaftlicher Vorstand des Prinses Máxima Centrums. Mäzen Dietmar Hopp, Namensgeber des Hopp-Kindertumorzentrums, hofft, dass durch die länderübergreifende Zusammenarbeit "in Zukunft auch die Kinder gerettet werden, die heute noch an Krebs versterben". Er hat entscheidenden Anteil daran, dass das KiTZ, eine Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Universitätsklinikums und der Universität, einen Neubau erhält. Wie auch in Utrecht sollen hier Forschung und Patientenversorgung künftig unter einem Dach vereint sein.

Der Zusammenarbeit beider Krebszentren wünscht Hopp "gutes Gelingen". Und auch am königlichen Segen soll es nicht scheitern. Sie habe großes Vertrauen in den Erfolg der Kooperation, sagte Königin Máxima der Niederlande.