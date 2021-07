Heidelberg. (dns) Sonntagmorgen, 0.16 Uhr: Rund 80 Menschen befinden sich laut der Polizei noch auf der Neckarwiese, sie unterhalten sich in "normaler Gesprächslautstärke", heißt es im Bericht der Beamten, die sich das Treiben vor Ort ansahen. Von Störern, Krawallen oder sonstigen Straftaten ist dort nicht die Rede, wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage der RNZ erklärte. Und auch ein paar Stunden zuvor herrschte wieder so etwas wie Normalität am Neckarvorland: Kinder spielten Fußball, kleine Gruppen feierten gemütlich zusammen. "Es war insgesamt ein ruhiges Wochenende in Heidelberg."

Entsprechend machten die Beamten vor Ort auch erstmals von der neuen Regelung Gebrauch, nach der die Neckarwiese nicht mehr grundsätzlich um 21 Uhr geräumt wird – sondern nur, wenn die Lage unübersichtlich und unkontrollierbar wird. Darauf hatten sich Stadt und Polizei Ende der Woche verständigt und damit die strikte Verordnung etwas aufgeweicht, die OB Eckart Würzner nach den Krawallen am Pfingstwochenende erlassen hatte.

An diesem Wochenende habe man eine Räumung zu keinem Zeitpunkt für nötig erachtet. "Wobei man auch dazu sagen muss, dass witterungsbedingt wenig los war", so der Sprecher. Am Freitag hätten die Kollegen um 20.45 Uhr nur rund 250 bis 300 Menschen auf dem Neckarvorland gezählt, am Samstag 150 bis 200. Wenn die Lage auch in den kommenden Wochen so ruhig bleibe, wolle man auch künftig nicht mehr das flächendeckende Aufenthaltsverbot für die gesamte Neckarwiese durchsetzen: "Wir schauen immer der Lage anpasst. Aber die neue Regelung hat sich zunächst mal bewährt", so der Polizeisprecher.

Auch in der Altstadt sei die Lage an diesem Wochenende deutlich übersichtlicher gewesen als in den Vorwochen. Zwar sei die Untere Straße an beiden Tagen gut besucht gewesen, die Polizei nahm jedoch kaum Straftaten auf: "Wir haben im gesamten Bereich Heidelberg am Wochenende eine Körperverletzung, eine Beleidigung, ein illegales Autorennen sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr", so der Sprecher – für ein Sommerwochenende eine überschaubare Bilanz.