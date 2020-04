Von Hans Böhringer

Heidelberg. Nach der Absage aller 80 Veranstaltungen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" stellte das Interkulturelle Zentrum ein Alternativprogramm auf Twitter zusammen. Der Eröffnungsrede von Religionswissenschaftler Michael Blume folgten die sogenannten Corona-Readings. Den Abschluss machte letzten Freitag nun die Philosophin und Publizistin Carolin Emcke. Sie las aus ihrem Buch "Gegen den Hass". (Der Link geht zur Aufzeichnung.) Wie schon der Titel verrät, geht es darin um den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, gegen Homo- und Transphobie. Emcke legt den Fokus jedoch nicht nur darauf, wie Hass zu bekämpfen sei, sondern auch auf das, wofür man kämpfen solle: die offene, liberale Gesellschaft.

"Wenn die liberale Gesellschaft sich verteidigen will, dann kann sie das nur, indem sie liberal und offen bleibt." Die Philosophin stellt sich damit gegen die Behauptung, eine liberale Demokratie müsse seine Vielfältigkeit oder Offenheit aufgeben, um sich gegen Bedrohungen zu wehren. Es sei aussichtslos, Fanatikern mit Fanatismus oder "Hassenden" mit Hass zu begegnen, sagt Emcke: "Der Widerstand gegen Hass und Missachtung sollte sich immer auf deren Strukturen und Bedingungen richten. Es geht nicht darum, Personen als Menschen zu dämonisieren, sondern darum, sprachliche und tätliche Handlungen zu kritisieren und zu verhindern." Sie betont auch, wenn die Handlungen Straftaten seien, müsse der Staat entschieden dagegen vorgehen: "Demokratiefeindlichkeit lässt sich nur mit demokratischen, rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen."

Ein Fanatiker brauche eine "reine Lehre", so Emcke, die in Absoluten und Differenzen denke: "Ein homogenes Volk, eine ,wahre‘ Religion, eine ursprüngliche Tradition, eine natürliche Familie" stünden darin "den anderen" gegenüber. Sie sieht neben dem Staat jeden Bürger in der Verantwortung, der "reinen Lehre" der Ausgrenzung eine andere, pluralistische Erzählung entgegenzusetzen: "Wenn Ähnlichkeiten entdeckt werden, wo vorher Differenzen waren, kann Empathie entstehen." Diese Eindeutigkeit des identitären und antiliberalen Weltbildes sei mitnichten ein Vorteil, sondern eine "große Schwäche", sagt Emcke. Das Versprechen "völkischer Nationalisten" und "pseudoreligiöser Fanatiker", durch Homogenität und Ausgrenzung mehr Schutz zu bieten, sei hohl: "Nur eine liberale Gesellschaft, die sich als offene und plurale Gesellschaft versteht, schützt auch die individuell abweichenden Überzeugungen." Dieses "Plädoyer des ,Unreinen‘" adressiere die emotionalen Bedürfnisse der Menschen als verletzbare und verunsicherbare Wesen: "Die Bindungskraft einer offenen, liberalen Gesellschaft ist nicht geringer als in einer geschlossenen, monokulturellen Provinz. Denn eine solche Gesellschaft erzeugt Vertrauen, nicht willkürlich ausgegrenzt oder angegriffen zu werden."

Auch wenn "Gegen den Hass" 2016 erschienen ist und damit als Essay gegen die in der Flüchtlingskrise erstarkenden Rechtspopulisten in Europa steht, erlangt diese These Emckes durch die Corona-Krise neue Relevanz, da die Krise die Solidarität und das Vertrauen in die liberale Gesellschaft auf die Probe stellt. Die Freiheitsrechte der Bürger sind auch in Deutschland momentan eingeschränkt, doch plädierte die Bundeskanzlerin in ihrer Fernsehansprache Mitte März für demokratische Verantwortung und Solidarität. In Ungarn hingegen regiert nun Viktor Orbáns Notstandsregierung ohne parlamentarische Kontrolle, auf unabsehbare Zeit.

Der Ausnahmezustand ist bei der Lesung nicht wegzudenken: An einigen Stellen schaut Emcke in die Kamera und meint, jetzt würde sie unter normalen Umständen auf eine Publikumsreaktion warten. Über 7000 Zuschauer sehen das Video. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass das Vorhaben des Interkulturellen Zentrums, mit den Online-Lesungen "auch in Zeiten von ,Social Distancing‘ zusammenzukommen", geglückt ist.

Info: Die Corona-Readings des Interkulturellen Zentrums gehen weiter: Heute liest um 21 Uhr Lena Gorelik auf dem Twitterkanal des Interkulturellen Zentrums @"IZ_heidelberg".