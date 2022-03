Von Julia Lauer

Heidelberg. Es begann mit der renovierungsbedürftigen Orgel der Heiliggeistkirche, doch die Überlegungen gingen bald über die Instandsetzung des Musikinstruments hinaus. Die Orgel soll nämlich nicht nur innerhalb des Gebäudes umziehen, es ließe sich überhaupt einiges im Kircheninneren tun, befand man. Zur Neugestaltung der Räumlichkeiten von Heiliggeist lobte die evangelische Kirche Heidelberg deshalb im vergangenen Herbst einen Architekturwettbewerb aus. Nun steht der Siegerentwurf fest; er wurde am Sonntag in der Kirche vor rund 60 Interessierten öffentlich vorgestellt.

"Hauptaufgabe war, den Raum neu zu denken", erklärte Dekan Christof Ellsiepen, worum es bei dem Wettbewerb ging. Die Heiliggeistkirche am Marktplatz ist das größte Sakralgebäude der Stadt, jedes Jahr zieht es etliche Besucher an. Die Kirche habe eine wichtige Funktion in den Bereichen Spiritualität, Musik, Bildung und Tourismus, fasste Ellsiepen zusammen. Seit 2016 und verstärkt seit 2020 habe man darüber nachgedacht, wie diese Dimensionen in ein gestalterisches Gesamtkonzept zu integrieren seien. "Der Architekturwettbewerb hatte zum Ziel, den Blick aufs Ganze zu richten."

Was das bedeuten soll, steht nun in groben Zügen fest. Das Stuttgarter Architekturbüro Schleicher/Ragaller entschied den Wettbewerb für sich. Die Architekten sehen einen weitgehend ebenerdigen Innenraum vor; noch trennen zwei Stufen die Seitenschiffe vom Mittelschiff. Indem das Mittelschiff angehoben wird auf deren Niveau, soll nicht nur Barrierefreiheit entstehen, sondern auch ein stärkerer Eindruck von Weite – ein Schritt, der großen Anklang bei der Jury fand. "Niemand hatte den Boden im Blick", so der Dekan.

Anderes hatte die Kirche vorgegeben: etwa dass die Steinmeyer-Orgel um das Westfenster herum neu zusammengebaut werden soll. Nach den Plänen der Architekten soll künftig eine Brücke die beiden Emporen zur Rechten und Linken der Orgel verbinden. Ein Aufzug soll eine der Wendeltreppen ersetzen, die derzeit hinaufführen, sodass die Empore für jeden zugänglich sein wird. Die Kirche hat vor, sie künftig für eine Ausstellung zur Bibliotheca Palatina zu nutzen. Die wichtigste Schriftensammlung des Heiligen Römischen Reiches wurde hier einst aufbewahrt.

Auch die Neugestaltung des Eingangsbereichs mitsamt dem Shop hatte die Kirche in Auftrag gegeben. Die Architekten stellen sich ihn offener und mit Birnenholz gestaltet vor, auch eine Toilette ist dort vorgesehen.

"Das war die beste Arbeit", betonte Jürgen Schlechtendahl, der in der badischen Landeskirche den Bereich Kirchenbau leitet. Vier Architekturbüros hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, und eine 32-köpfige Jury verständigte sich einstimmig auf diesen Entwurf. In der Jury waren Vertreter aus Stadt- und Landeskirche, aus Architektur, Musik und Kunst versammelt, sie waren teils stimmberechtigt, teils in beratender Funktion beteiligt.

Mit kleinen Mitteln führe dieser Entwurf deutliche Veränderungen herbei, hob Schlechtendahl hervor. Die Anhebung des Bodens um 25 Zentimeter oder auch die Verbindung der Emporen habe es auch zu früheren Zeiten schon in dem historischen Gebäude gegeben. "Deshalb kann die Denkmalpflege hier mitgehen." Traugott Schächtele, Prälat im Kirchenkreis Nordbaden ergänzte: "Die Zusammenbindung der verschiedenen Funktionen hat uns überzeugt."

Den Stuttgarter Architekten ging es darum, den Raumeindruck auf die bedeutendsten Elemente zu reduzieren. "Für uns war einer der wesentlichen Eindrücke, dass man etwas am Boden machen muss. Schon damit könnte man das Gebäude in seiner Grundaussage stärken", erläutert Michael Ragaller die Überlegungen seines Büros. Eine Herausforderung sei gewesen, dass der Eingang zur Kirche nicht am Marktplatz, sondern ihm gegenüber liegt. "In unserem Entwurf führen wir das Material und das Niveau des Bodenbelags nach außen." Dies solle Besuchern deutlicher zeigen, wo man hineingeführt wird.

Wann die Ausarbeitung der Pläne fortgeführt oder gar mit deren Umsetzung begonnen werden kann, steht noch nicht fest – das ist auch eine Frage des Geldes. Zwei Millionen Euro werde allein die Renovierung der Orgel kosten, schätzt der Dekan, zu den weiteren Vorhaben gebe es "keine belastbaren Zahlen". Wenn die Ausstellung am 10. April endet, soll darum eine Spendenkampagne beginnen. Aufgrund der großen Bedeutung des Gebäudes zeigt sich die evangelische Kirche zuversichtlich, das Projekt mithilfe von Stadt, Land und auch der Stadtgesellschaft zu stemmen. "Wir glauben, dass die Neugestaltung Heidelberg bereichern wird", so Projektleiter Florian Barth.