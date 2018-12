Heidelberg. (rnz) Die Geschäftsführung der neugegründeten Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft (HKK) mit dem Vorsitzenden Mathias Schiemer wird um Gerhard Reiter ergänzt. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Der 59-Jährige leitete zuletzt neun Jahre lang als Geschäftsführer die Messe Augsburg, einen großen Messe- und Kongressstandort. Die Messe Augsburg habe sich unter seiner langjährigen Regie hervorragend entwickelt, so das Rathaus in einer Pressemitteilung. Zum 1. April 2019 wird Reiter seinen neuen Posten in Heidelberg antreten.

Der Personalentscheidung war ein umfassendes Auswahlverfahren mit anfangs 38 Bewerbern vorausgegangen. In einem ersten Schritt wurden drei geeignete Bewerber ausgewählt, die sich schließlich der vom Ältestenrat bestimmten Personalfindungskommission dem Aufsichtsrat von Heidelberg-Marketing vorstellten. Diese legte sich dann einstimmig auf Reiter fest.

"Gerhard Reiter ist ein ausgewiesener Fachmann. Seit rund 20 Jahren ist er im internationalen Messe- und Kongressgeschäft tätig, unter anderem in Augsburg, München, Salzburg, Berlin, Zürich und Düsseldorf. Er verfügt über umfassende Erfahrung in diesem Bereich und ein großes Netzwerk. Damit passt sein Profil sehr gut zu unseren Anforderungen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", sagt Schiemer. Und Oberbürgermeister Eckart Würzner meint: "Mit Gerhard Reiter haben wir eine hervorragende Kraft für die wichtige Aufbauphase unseres neuen Konferenzzentrums gefunden. In den kommenden Jahren bis zur Eröffnung wird Herr Reiter seine Erfahrung im Messe- und Kongresswesen einbringen, um Heidelbergs neues Tagungszentrum vom ersten Tag an in der internationalen Kongresslandschaft zu positionieren."

Die HKK - eine hundertprozentige Tochter der Stadt Heidelberg - wird als Schwestergesellschaft von Heidelberg-Marketing das neue Konferenzzentrum und die Stadthalle betreiben und vermarkten; außerdem soll sie dafür sorgen, dass sich die Großsporthalle, die gerade gebaut wird, mit Sportveranstaltungen und anderen Events füllt. Die HKK wird von zwei Personen geführt: Der erste Geschäftsführer ist in Personalunion Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing (seit 2015: Mathias Schiemer). Der zweite Geschäftsführer, Gerhard Reiter, ist hauptamtlich für die HKK tätig und dort vorzugsweise für den Geschäftsbereich Sales, Controlling, Personal/Rechnungswesen, Veranstaltungsmanagement und den Gremiendienst zuständig.