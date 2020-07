Das Zentrum in der Bremeneckgasse 2 gliedert sich in mehrere Bauten verschiedenen Alters. Auch der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat hier seinen Hauptsitz. Foto: Hentschel

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Heidelberg soll ein neues Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma bekommen. Deshalb rief das Zentrum gemeinsam mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) im Februar einen zweiphasigen internationalen Wettbewerb aus. Aus insgesamt 79 eingegangenen Bewerbungen hat eine Jury Ende März zunächst rund 20 und daraus nun noch einmal acht Architektenentwürfe ausgewählt.

1997 wurde das Dokumentations- und Kulturzentrum in der Altstadt eingeweiht. Es ist die wichtigste deutsche Gedenkstätte für die Opfer des Porajmos – die Verfolgung und Vernichtung europäischer Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten – und zugleich Hauptsitz des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Das Zentrum gliedert sich derzeit in ein ehemaliges Kaufmannsgebäude aus dem 18. Jahrhundert, einen Bau aus der Gründerzeit, einen 60er-Jahre-Bau und den Neubau auf der Südseite aus den 90er-Jahren. Unter Letzterem befindet sich zudem ein denkmalgeschützter Gewölbekeller, der für Ausstellungen und Veranstaltungen dient. Geplant ist, dass am bisherigen Ort des Zentrums in der Bremeneckgasse ein Neubau entsteht und gleichzeitig die denkmalgeschützten Bereiche erhalten bleiben.

Es sei ein Leuchtturmprojekt, das die Vielfalt der Gesellschaft abbilden wolle und zugleich Wissen sichtbar mache, erklärt Carl Zillich, Kuratorischer Leiter der IBA. In der ersten Wettbewerbsphase lag der Schwerpunkt auf der städtebaulichen Eingliederung und der funktionalen Gestaltung des Neubaus. Angedacht sind verschiedene Änderungen, etwa die Einrichtung eines öffentlichen Cafés, eine durchgehende Verbindung von der Mittelbadgasse zur Neuen Schloßstraße oder ein neuer Garten, eine Art Stadtplatz. Fest steht: Künftig soll es mehr Raum geben für Ausstellungen, Seminare und Mitarbeiter. Der Neubau müsse aber auch "altstadtverträglich" sein, sagt Zillich. Daher werde es eine Verdichtung des Grundstücks geben.

"Wir wollen in Heidelberg und der Altstadt bleiben", sagt Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Man lebe "sehr integriert" im Kern der Altstadt, in guter Nachbarschaft. Geht es nach Rose, dann bleibt das auch so. "Wir wollen hier nichts hinsetzen, was alles andere in den Schatten stellt." Dennoch solle der Neubau Arbeit und Ziele von Dokuzentrum und Zentralrat repräsentieren. Mit einem neuen Zentrum wolle man unter anderem den kulturellen Leistungen der Sinti und Roma, aber auch anderer Minderheiten, zu mehr Sichtbarkeit verhelfen, so Rose. "Es geht nicht darum, die Geschichte zu zementieren, sondern Verantwortung für die Gegenwart zu übernehmen."

"Das Dokuzentrum gehört ins Herz unserer Stadt", sagt Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Eigentlich gleiche die Aufgabe, einen angemessenen Neubau in der Altstadt zu errichten, der Quadratur des Kreises. Einen Entwurf, der allen Bedürfnissen entspreche, gebe es nicht und werde es nicht geben. Doch die bisherigen Ansätze seien so gut, dass man damit weiterarbeiten könne. Anfang nächsten Jahres sollen aus den jetzigen Entwürfen drei finale ausgewählt werden. Wenn alles liefe wie geplant, sagt Odszuck, könne in vier bis fünf Jahren mit dem Bau begonnen werden.

Info: Die acht vorläufigen Entwürfe kann man bis zum 9. August in den Ausstellungsräumen des Dokuzentrums, Bremeneckgasse 2, besichtigten – Dienstag 9.30 bis 19.45 Uhr, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 9.30 bis 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 16.30 Uhr.