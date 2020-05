Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der Buchstabe, mit dem sie den wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Coronakrise beschreibt, ist für Prof. Christina Gathmann das "L". Sie erwartete keineswegs ein "V", eine schnelle Erholung. Die Professorin für Arbeitsmarktökonomie und Neue Politische Ökonomik am Alfred-Weber-Institut der Uni Heidelberg ist eine von drei Experten, die sich bei der Veranstaltung "Marsilius kontrovers" am Mittwoch, 27. Mai, mit den längerfristigen Folgen der Pandemie befassen: "Corona – was wird sich ändern?"

Über die Herausforderungen der Corona-Krise spricht Hans-Georg Kräusslich (dieses Foto) mit Bernd Schneidmüller und Christina Gathmann. Foto: Schwerdt

Welche Risiken sind erkennbar und welche Chancen könnten aus der Krise erwachsen? Der Heidelberger Virologe Prof. Hans-Georg Kräusslich und der Fachmann für Mittelalterliche Geschichte, Prof. Bernd Schneidmüller, sind die beide anderen Referenten aus dem Marsilius-Kolleg der Universität. Vielleicht hat Kräusslich eine Idee, wie es mit der gegenwärtigen Pandemie zu Ende gehen könnte und was sich im Gesundheitswesen ändern muss? Der Historiker Schneidmüller jedenfalls weiß, was man aus den Pandemien der Vergangenheit lernen kann und wie diese die Gesellschaft und die Wirtschaft langfristig verändert haben.

Für die zähe wirtschaftliche Entwicklung, die Christina Gathmann in Deutschland erwartet, hat sie mehrere Gründe. Die Konsumnachfrage im Land sei gedämpft, die Entwicklungen im Ausland, etwa in den USA und in China, stuft sie als noch schwieriger vorhersehbar ein. Deutschland habe im internationalen Vergleich gut reagiert und vielschichtige Maßnahmen eingeleitet, findet die Ökonomin, die seit 2013 im rund 30-köpfigen Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums sitzt. Wenn jetzt die Lockerung der einschränkenden Maßnahmen für die Bevölkerung funktioniere, müsse man über ein Konjunkturprogramm nachdenken. Auch wenn die Lobbyisten fleißig daran arbeiten – Abwrackprämien oder Prämien für den Kauf von E-Autos bringen in ihren Augen nicht viel. Das kann sie auch mit Studien belegen. Welche Investitionen sie stattdessen für zukunftsträchtig hält, wird Gathmann bei "Marsilius kontrovers" erläutern.

Das große Problem mit dem neuen Virus hat in den Augen der Ökonomin unter Ministerialbeamten und Politikern eine ganz neue Offenheit und gute Diskussionen bewirkt. Doch auch das sagt sie: "Ich habe mich vehement gegen die Idee gewehrt, das Kurzarbeitergeld hochzustufen." Sie erwartet Mitnahmeeffekte und ein ganz schnelles Aufbrauchen von Rücklagen der Sozialversicherungen.

Info: Die Veranstaltung wird diesmal nur virtuell zu verfolgen sein, aber dennoch sollen auch die Zuhörer zu Wort kommen. Die Livevideo-Übertragung beginnt am 27. Mai um 18 Uhr und ist am einfachsten über einen Link auf der Internetseite www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de zu erreichen.